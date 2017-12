Lágrimas por un sueño: cómo Francisca Lachapel transformó la vida de su mamá con esta casa

La conductora de Despierta América no pudo contener el llanto al hablar de la remodelación que hizo a la casa de su madre en República Dominicana, tal como se lo prometió siendo una niña.

“Dios me ha bendecido mucho”: Francisca llora al hablar de la promesa que le cumplió a su mamá

“Dios me ha bendecido mucho”: Francisca llora al hablar de la promesa que le cumplió a su mamá Univision

Decidida a devolver a su madre “un poquito” de todo lo que ella le ha dado en su vida; el pasado 8 de diciembre, Francisca Lachapel abordó un vuelo rumbo a República Dominica para finalmente poder ver, con sus propios ojos, cómo iba la remodelación de la que casa donde creció en Azua, llena de amor, pero con muchas carencias.

Un hogar que le fue heredado años atrás a su madre Doña Divina, por su abuela Francisca Antonia; con el deseo de que nunca le faltara un techo humilde, pero seguro a su hija.

"Esa casita es muy especial porque se la dejó mi abuela", contó este día sin poder contener el llanto ante las cámaras de Despierta América. "Yo veía ese afán de ella desde que yo era chiquita, y yo decía 'mami, yo te voy a hacer tu casita'. Dios me ha bendecido mucho y bueno, me dio la oportunidad con mucho esfuerzo, porque no es nada fácil, y le pude terminar de hacer su casa más bonita".

RECUERDA UNA DE LAS VISITAS QUE HIZO FRANCISCA LACHAPEL A SU MADRE:





Un viaje que realizó después de más de un año sin pisar la tierra que la vio nacer, ya que todo el dinero que ganaba lo guardaba para la remodelación; y en el cual Francisca finalmente pudo ser testigo de cómo con el fruto de su trabajo pudo cumplir la promesa que le hizo a su madre al transformar, la que fue una casa donde a ella le tocó bañarse con una cubeta, y en la que cuando llovía se filtraba el agua ya que el techo no era de cemento.

“Tantas veces que se lo prometí, tantas veces que le pedí a Dios que me diera oportunidad de trabajo, que me ayudara con dinero, para yo poder poner a vivir a mi madre en un lugar, sabes como decente, ese momento cuando entro y veo a mi mamá dentro de esa casa que yo algún día prometí que se la iba a hacer, ha sido el momento más importante de mi vida”, indicó.



publicidad

Un momento que nuestra conductora quiso compartir con toda la gente que la ha visto avanzar paso a paso en su carrera, desde aquel mayo del 2015 en que se coronó como Nuestra Belleza Latina, para mostrar que nunca hay que perder la fe y que los sueños sí se hacen realidad, tal y como lo expresó también en sus redes.