Las 4 respuestas a las preguntas de Vicente Fernández (por la joven a la que tocó el busto)

1. ¿Por qué ahora?

Pasaron tres años para que se divulgara la foto que lo incrimina, la cual fue captada durante la visita de la fanática al rancho ‘Los Tres Potrillos’ en 2017. ‘Alexis’, como se hace llamar la joven, alegó que en el momento que ella y su familia se percataron del tocamiento se molestaron, sin embargo, prefirieron evitar un escándalo. “Mis papás no son escandalosos y por esa razón no le reclamaron ahí mismo” , señaló.

2. ¿El tocamiento fue intencional?

Respecto a ello, la joven expresó a Tony Dadrades que la explicación no la convenció y remitió a la imagen en la que claramente le toca el busto y no el hombro, como una forma prudente de tener el acercamiento.

En el video que publicó el pasado 22 de enero en la red social, TikTok, dijo que, en el momento de la convivencia, llevaba un sostén con relleno, por lo que no sintió la mano de don Vicente Fernández en su seno.

3. ¿Acepta las disculpas?

La joven se sintió “violentada” por el intérprete de ‘Estos celos’ y confesó no creer en la disculpa pública que el artista ofreció a en su rancho en Guadalajara, Jalisco. Vicente Fernández considera que lo sucedido fue un accidente y no acoso. “Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa, eso es acoso”, dijo en la charla con la exesposa de su hijo Vicente Fernández Jr.

4. ¿Lo hizo por dinero?

Aclaró que no quiso lucrar o acaparar la atención en las redes sociales como se ha comentado. “Lo hice nada más para dejar saber a la gente lo que pasó. No tengo planes de sacarle dinero a Vicente Fernández. Si quisiera dinero yo hubiera vendido esa foto a los medios. No la hubiera subido a TikTok”, redactó en el mensaje que le envió a Tony Dandrades.