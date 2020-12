La cantante mexicana Yuri se disfraza de la virgen María y le imputan burlarse de la fe de otras personas

El breve video en la plataforma social desconcertó a un sector de sus fans, dado que en diversas ocasiones se ha mostrado con una postura conservadora y creyente. “Tanto que te he admirado, ahora me has decepcionado. Si no crees en ella (la virgen María), está bien, se te respeta, pero tú también respeta a los que sí creemos”; “Toda la religión merece respeto”, fueron algunos de los múltiples comentarios que la intérprete de ‘Maldita Primavera’ recibió.