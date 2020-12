Giovanni Medina asegura que sí existe convivencia entre Ninel Conde y su hijo

“Sí lo ve… lo ve igual que todos, por medio de videollamadas, como lo han ordenado las autoridades. Aquí es muy importante aclarar que no mando yo, aquí hay autoridades, ya siete distintas respecto a lo familiar, que han dictado a favor nuestro y no se trata de otra cosa, se trata de que existe una verdad que existe una razón y esa razón todos la vemos”, afirmó Medina.

Continuó explicando uno de los motivos por los que las leyes mexicanas han fallado a su favor para que el pequeño esté con él y no con Ninel Conde e involucró a Larry Ramos, esposo actual de la cantante. Se refirió a las múltiples demandas que el individuo enfrenta. “Te doy un ejemplo, ahí está el tema del esposo de Ninel… no podemos arriesgar al niño a que esté presente con una persona así, en un contexto así en el que puede pasar cualquier cosa”, señaló.

“Yo nunca había visto esas fotografías, pero no conozco esas imágenes, nunca las vi, no están denunciadas esas imágenes en ningún momento. No están presentadas ante ninguna autoridad”, respondió de manera tajante y recalcó que no la golpeó “ni a ella, ni a nadie”.