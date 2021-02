Frida Sofía y Alejandra Guzmán se aman en televisión, pero no se entienden en privado

Luego de que Alejandra Guzmán enviara una y otra vez mensajes de amor hacia su hija Frida Sofía en Despierta América, la cantante fue quien correspondió las señales de su madre con gestos similares, aunque el reencuentro todavía no sucede y el distanciamiento continúa, algo que fue debatido en el panel de Sin Rollo.

“Siempre he estado con los brazos abiertos. Yo nunca me fui a ningún lugar”, aseguró de manera serena Frida Sofía ante los medios de comunicación que esperaban una declaración de su parte tras las aseveraciones de la roquera mexicana sobre su deseo de tenerla a su lado. “Yo la voy a amar siempre”, continuó, dejando claro que las diferencias entre ellas vienen de tiempo atrás y son realmente difíciles de explicar.

Cargando Video... Frida Sofía no entiende que Alejandra Guzmán quiera abrazarla pero no la visite

La semana pasada, durante su participación como conductora invitada en el programa matutino de Univision, Alejandra Guzmán dijo que necesita abrazarla porque la ama y la extraña, y le tendió la mano para que ella la busque cuando lo necesite. La unigénita de Guzmán, sin embargo, se mostró confundida al respecto al comentar que para ella las acciones hablan más que las palabras.

" Siempre he vivido en el mismo apartamento, que ella me dio. Muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con toda el alma, pero nunca ha ido. Ojalá que un día de verdad me quiera abrazar, sabe en dónde estoy”, subrayó Frida Sofía. Su comentario despertó la suspicacia de los panelistas de Sin Rollo, quienes se mostraron sorprendidos de que ‘La Reina de Corazones’ no haya visitado en ninguna ocasión a su hija.

Maity Interiano consideró que, durante su estancia en Miami, ‘la Guzmán’ pudo haber aprovechado para buscar el tan esperado reencuentro. “ No está muy lejos” el estudio de Despierta América del mencionado apartamento, señaló Tony Dandrades, quien añadió que la pregunta es quién de las dos mujeres “ no quiere dar su brazo a torcer, no quiere dar el primer paso”.

Cargando Video... Alejandra Guzmán tiende un puente gigante a Frida Sofía: ¡así de bien habló de ella!



Ante la declaración de Frida Sofía sobre no saber qué le dirá a su mamá cuando vuelvan a verse, pues se ha roto “el cordón umbilical. No hay comunicación”, Elyangelica González resaltó que para romper el distanciamiento entre ambas, “ querer no es lo mismo que poder”, y sugirió que en una relación como la que han mantenido, lo mejor es que el acuerdo llegue en privado.

Carlos Calderón resaltó que la joven lucía sincera y más madura, a diferencia de otras entrevistas que se mostraba desesperada y hacía señalamientos en contra de la rockera mexicana, de 53 años, a quien le imputó involucrarse con uno de sus exnovios.

Por su parte, Jorge Viera aprovechó para contar que hace algún tiempo que participó en un programa de televisión se llevó algunos insultos por medio de mensajes privados de parte de la también hija de Pablo Moctezuma. No obstante, aunque aclaró que no pensaba hacerlos públicos, lo menciona porque considera que “ la juventud es un error que se corrige con los años” y Frida Sofía parece estar en ese proceso de cambio.