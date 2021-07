Emir Pabón responde si ejercerá acción legal contra el conductor de Uber tras aparatoso accidente

“Yo empecé a gritar en la ambulancia, a decirles que tuvieran mucho cuidado con todo lo que me dieran, y todo el tiempo me lo estuvieron monitoreando. Hasta ahorita no hay ninguna indicación específica en cuestión del bebé, solamente me quieren monitorear dos veces a la semana para estar tranquilos de que todo está bien, pero no perdí líquido amniótico o jamás tuve ningún sangrado, ninguna contracción. Y yo confió en ellos, en los doctores”, respondió.