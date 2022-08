"Mucho que organizar": Chiquis habla de unión y decisiones difíciles que tomar entre los hijos de Jenni Rivera

Antes de su presentación en Los Ángeles, Chiquis Rivera conversó con Luis Sandoval sobre carrera musical, pero también respondió por el anuncio del cierre de la boutique de Jenni Rivera, la cual estaba ubicada en Huntington Park, California. Además, se pronunció sobre el apoyo que tanto ella como sus hermanos recibieron de parte de Lupillo Rivera en esta decisión:

“Estoy muy agradecida. Yo creo que hubo más fans, y gracias a mi tío (Lupillo) por decir eso, que entendieron, apoyaron. Obvio siempre va a haber gente que no, pero es porque no saben. Estamos tranquilos y yo sé que tomamos la decisión perfecta, especialmente porque estamos organizando, hay mucho que organizar”, señaló.

La intérprete de ‘Abeja Reina’ agregó que, a pesar de lo duro que fue tomar esta decisión definitiva, entre sus planes con sus hermanos está el poder abrir una nueva boutique en una locación diferente, pero es algo que aún no han decidido por completo porque aún se encuentran revisando otros asuntos:

“Fue una decisión muy difícil entre mis hermanos y yo. Tuvimos una junta de cuatro horas; hablamos de muchas cosas y creo que fue lo mejor, fue necesario para este momento porque estamos organizando unas cosas, pero se va a abrir de nuevo con el favor de Dios, ese es el plan. Estamos buscando una locación, nomás es cuestión de tiempo”, comentó.



Jacqie Rivera, que desde enero de 2022 es la nueva CEO de Jenni Rivera Enterprises y quien estaba presente en el concierto de su hermana Chiquis, compartió su opinión respecto al cierre de la boutique, mismo que se dio a conocer el viernes 12 de agosto a través de un comunicado en redes sociales, y del que dijo todos sus hermanos estuvieron de acuerdo:

“Realmente son muchas decisiones importantes que se tienen que hacer y nunca sabes cómo va a funcionar esta decisión, pero sí siento el apoyo de mi mamá. Mis hermanos, todos juntos hicimos esta decisión de cerrar la boutique porque creemos que hay algo mejor con la meta de sacar otro local”, externó.



Asimismo, Jacqie confesó que hacer esto fue “algo triste” y doloroso, “pero a veces las mejores decisiones para nosotros van a doler, entonces ahí andamos echándole ganas y más que nada, todos unidos en esa decisión”.

Chiquis Rivera confiesa si aconseja a sus hermanos en los negocios de su mamá Jenni Rivera

Luego de que su hermana Jacqie asumiera el control de las empresas de ‘La Diva de la Banda’, se ha tenido que reorganizar todo el negocio familiar, y entre las tomas de decisiones está la del cierre de la boutique Jenni Rivera Fashion. Como la hermana mayor, Chiquis Rivera habló sobre si ha intervenido en las decisiones de sus hermanos con sus consejos y cómo los apoya mientras ella trabaja en su carrera como cantante:

“Sí, definitivamente (los apoya). Especialmente porque yo aprendí todo de los negocios de mi mamá, yo sé cómo le gustaban las cosa a ella, aprendí con ella todo lo que sé. Así que lo bonito es que yo respeto la decisión de mi hermana (Jacqie), lo está haciendo muy bien, y ella también me respeta a mí como su hermana mayor, y siempre me dice ‘necesito tu opinión, necesito que me aconsejes’, y lo hago. No importa qué esté haciendo, no importa si esté viajando, a la hora que sea le contesto porque tenemos que estar más que nunca unidos”, señaló.



Durante la entrevista, Chiquis reveló qué fue lo que sintió y pensó luego del fallecimiento de Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012, pues al ser la hermana mayor tendría en parte la responsabilidad de cuidar de sus hermanos, lo que le provocaba miedo al no saber cómo viviría sin su madre: “Estaba tapada de los ojos, pero gracias a Dios ahora me siento diferente, creo que es porque he madurado”.

La hija de 'La Diva de la Banda' abrió su corazón y compartió el consejo que le diría a la Chiquis de hace 10 años, cuando tenía apenas 27 años y dos años antes de lanzarse como cantante con su primer sencillo ‘Paloma Blanca’ en 2014:

“Le diría que no pierda la fe. Que no se sienta tanto por los malos comentarios... que no tenga miedo; es algo raro, pero es lo que le diría”, finalizó.