Ángela Aguilar genera reacciones con su réplica a las burlas y críticas tras cantar el Himno Nacional Mexicano

“Lo que pasa es que ella está atrasando el tiempo, ella canta bello, ella tiene un poder en su voz, un control en su garganta maravilloso, por lo tanto decidió atrasar el tiempo un poco. A lo mejor, por lo joven que es, no entiende la importancia de lo que es el Himno Nacional, yo no lo veo tan grande”, expresó el ex Menudo. Además, discrepó con las personas que se quejaron a través de las redes con las autoridades mexicanas y solicitaron que se le sancionara por entonar en un estilo poco usual y no en el marcial o militar en el que se suele escuchar.