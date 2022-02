Alicia Machado y Ninel Conde se sinceran sobre sus hijos y las polémicas en su visita a Despierta América

Despierta América se vistió de gala con la visita de Ninel Conde y Alicia Machado, quienes llegaron a compartir momentos muy especiales y pronunciarse sobre las cosas que están ocurriendo en su vida.

Durante el show matutino, las actrices nos permitieron ver su lado humano y se sinceraron en entrevista con Karla Martínez y Alan Tacher sobre sus hijos y cómo lidian con las críticas y polémicas diariamente.

Alicia Machado y el día que entregó su corona de Miss Universo

La venezolana fue la primera en ser entrevistada por Karla Martínez, quien halagó lo bien que luce a sus 45 años. La presentadora mexicana puso a prueba la memoria de Alicia al mostrarle imágenes de su último día como Miss Universo.

“Casi siempre veo la coronación, pero pocas veces veo mi entrega de corona. Yo me sentía libre, sentía que, según yo, ya se había acabado el infierno de que estuvieran tan pendientes de mí, de todo lo que yo hacía o decía”, confesó.



La ganadora de Miss Universo en 1995 reveló que, tras entregar la corona, se fue a su hotel y “me puse la primera gran borrachera de mi vida”; sin embargo, externó que, a pesar de todo lo que vivió después de ese momento que le cambió la vida, se siente “realizada” y “feliz” porque ha logrado sus metas y convertirse en actriz.

Cargando Video... Alicia Machado recuerda la "primera gran borrachera" de su vida tras entregar la corona de Miss Universo



Asimismo, Alicia Machado recordó la vez que Raúl de Molina, en 1997, la puso en aprietos al mostrarle unas fotos donde se le veía con Enrique Iglesias: “Fue una época muy bonita. Enrique fue un gran amigo mío en ese entonces”, señaló.

La artista continuó contando que en uno de los ensayos previos a la entrega de su reinado, ella ya padecía de múltiples problemas, entre ellos los desórdenes alimenticios que sufrió, y los cuales provocaron que se desmayara en una ocasión y fue el intérprete, a quien siempre ha visto como “un primo”, quien le ayudó.

Ninel Conde: el reencuentro con su hijo Emmanuel y su cuenta en OnlyFans

Minutos después, con el carisma y belleza que la caracterizan, ‘El Bombón Asesino’ hizo acto de presencia en la casita más feliz de la televisión hispana en donde habló con Alan Tacher sobre su hijo Emmanuel y el reencuentro que tuvo con él tras dos años de no verse.

“Gracias a Dios fue un muy lindo final de año poder verlo, y poco a poquito restableciendo el vínculo”, señaló agregando que no puede dar más detalles por petición del juez que lleva su caso.



Ninel Conde, quien insistió en que “es muy importante restablecer ese vínculo materno que es importante para todos los niños”, confesó haberse sentido “súper nerviosa, pero emocionada” al poder ver a Emmanuel en persona y no a través de una videollamada como usualmente sucedía.

Cargando Video... Ninel Conde aclara cómo le va soltera y en proceso de restablecer la relación con su hijo Emmanuel

Ante la pregunta de Alan sobre si ya superó lo que pasó con Larry Ramos, Ninel se limitó a contestar que “la mejor manera de combatir las situaciones adversas de la vida es creando, construyendo y no enfocándote en las cosas que te lastiman”.

La actriz y cantante también habló sobre su nuevo proyecto en OnlyFans, el cual se estrenó este martes con material exclusivo. Ninel agradeció a todos sus seguidores que ya se han suscrito y ante el cuestionamiento de Alan sobre qué tan atrevida será, ella respondió: “Cuando vea la respuesta de la gente, uno se anima”.

Durante su visita, Ninel compartió con Jessi Rodríguez algunos truquitos de maquillaje que son perfectos para resaltar la belleza, y también se animó a realizar algunos ejercicios de yoga al lado de Yudi Arias para fortalecer los músculos.

Alicia Machado y Ninel conde hacen frente a las críticas y polémicas

Ya juntas, en entrevista con Karla Martínez, las dos actrices se sinceraron sobre cómo lidian con las críticas y polémicas en su vida diaria, pues recientemente ambas se vieron involucradas en el escándalo de los famosos relacionados con el narcotráfico que señaló Anabel Hernández en su libro ‘Emma y Las Otras Señoras del Narco’.

La venezolana señaló que su madre siempre ha sido un apoyo muy grande para ella ante cualquier situación, aunque también ha tomado terapia psicológica durante muchos años desde que salió de Miss Universo.

Cargando Video... "No ha sido fácil protegerla": Alicia Machado habla de su hija, el papá y el libro que los relaciona con el narco



Además, compartió cuán afortunada se siente por tener a su hija Dinorah y abrió su corazón para revelar que la joven está pasando por un problema de depresión por las “difamaciones” de ella en el libro: “No ha sido fácil protegerla de todo lo que se dice”.

Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje al padre de Dinorah asegurando que la joven, de 13 años de edad, le ha dicho que lo ama "por sobretodas las cosas en el mundo". Cariño que contó es recíproco.

Por su parte Ninel Conde expresó que, en medio de todos los ataques que sufre y los problemas que está enfrentado por su hijo Emmanuel, siempre se ha sentido agradecida por las bendiciones que tiene en la vida:

“Si me concentro en lo negativo, en cosas que no construyen, no me vuelvo una persona productiva ni creativa. Es cuando entra la depresión, la frustración”, finalizó.