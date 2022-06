África Zavala abre su corazón para hablar de la ausencia de su padre y el amor por su hijo León

Aunque no quiso profundizar en la ausencia de su padre, la actriz de telenovelas como Vencer el Pasado y Corona de Lágrimas, señaló que no puede desear algo que nunca tuvo. Y aprovechó para exaltar de nueva cuenta a su querida madre y todo lo que hizo, y sigue haciendo por ella: “La pregunta de qué se sentiría (tener papá), sí me la he hecho. Pero en realidad no lo necesité porque mi mamá se la rifó tanto que nunca sentí necesidad de nada”, explicó.