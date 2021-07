África Zavala creyó "que no iba a volver a trabajar" tras ser mamá porque sufrió depresión posparto

"Me hace ver que el hecho de ser mamá no implica que ya no vaya a trabajar más o que no va a poder regresar mi cuerpo", comentó. La misma vida se lo demostró. Ahora, ya como madre, forma parte del elenco de 'Vencer el pasado', su primer trabajo tras la llegada de su hijo. Se trata de la última entrega de la saga que inició con Vencer El Miedo y que continuó con Vencer El Desamor.