De Noche Pero Sin Sueño: Cuándo y a qué hora se estrena la cuarta temporada

Video De Noche Pero Sin Sueño: Este domingo 7 de abril no te pierdas el estreno de la cuarta temporada

A partir del domingo 7 de abril a las 9P/8C prepárate para descubrir la cuarta temporada de De Noche Pero Sin Sueño con Adrián Uribe.

Univision prepara para ese día un doble estreno para las familias hispanas, ya que primero tendrá el arranque de Juego de Voces , a las 7P/6C, y posteriormente llegará el late night show.

Más comedia, diversión y las estrellas más importantes del momento serán parte de esta temporada donde Adrián Uribe y su co-host Patricia Zavala, harán de las suyas con sus ocurrencias y dinámicas.

Prepárate para ver entrevistas con grandes figuras, pero también musicales espectaculares. Si en las tres anteriores temporadas disfrutaste la presencia de Prince Royce, Anitta, Pepe Aguilar, Kimberly Loaiza, Ricardo Montaner, Ozuna, prepárate porque los invitados de esta cuarta entrega estarán increíbles.