De Noche Pero Sin Sueño regresa este domingo 9 de junio a Univision con grandes invitados
El ‘late night’ show conducido por Adrián Uribe continuará la emisión de su cuarta temporada con grandes invitados. No te lo pierdas este domingo 9 de junio a las 9P/8C por Univision.
Luego de varias semanas en pausa por ceder su espacio al fútbol y otros eventos, De Noche Pero Sin Sueño regresa a Univision para continuar así con la emisión de su cuarta temporada.
La simpatía, juegos y entrevistas de Adrián Uribe, así como las bromas y ocurrencias de ‘Vítor’ están listas para hacer reír a público e invitados.
De Noche Pero Sin Sueño: ¿Quiénes han sido los invitados de esta cuarta temporada?
Algunos de los invitados que han divertido al público al participar en las dinámicas junto a Adrián Uribe son Bárbara de Regil, Adamari López, Sandra Echeverría, George Harris, Ricardo Margaleff, Emilio Estefan, entre otros.
Mientras que otros como Ángela Aguilar, María José y Los Ángeles Azules han puesto el ritmo y alegría a las emisiones en las que se han presentado.
Para este sexto episodio se contará con la presencia de la actriz Livia Brito y el dúo de electro pop español Nebulossa, famosos por participar en el festival de Eurovisión 2024 con su tema ‘Zorra’.
Recuerda, De Noche Pero Sin Sueño regresa este domingo 9 de junio a Univision a las 9P/8C.