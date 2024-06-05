De Noche Pero Sin Sueño regresa este domingo 9 de junio a Univision con grandes invitados

Luego de varias semanas en pausa por ceder su espacio al fútbol y otros eventos, De Noche Pero Sin Sueño regresa a Univision para continuar así con la emisión de su cuarta temporada.

La simpatía, juegos y entrevistas de Adrián Uribe, así como las bromas y ocurrencias de ‘Vítor’ están listas para hacer reír a público e invitados.

De Noche Pero Sin Sueño: ¿Quiénes han sido los invitados de esta cuarta temporada?



Algunos de los invitados que han divertido al público al participar en las dinámicas junto a Adrián Uribe son Bárbara de Regil, Adamari López, Sandra Echeverría, George Harris, Ricardo Margaleff, Emilio Estefan, entre otros.

Mientras que otros como Ángela Aguilar, María José y Los Ángeles Azules han puesto el ritmo y alegría a las emisiones en las que se han presentado.

Para este sexto episodio se contará con la presencia de la actriz Livia Brito y el dúo de electro pop español Nebulossa, famosos por participar en el festival de Eurovisión 2024 con su tema ‘Zorra’.