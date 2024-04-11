Cero Ruido llega este 14 de abril a Univision

Tania Rincón estará al frente de Cero Ruido, un emocionante programa todos los domingos, donde dirigirá a dos equipos y a varios invitados famosos en una serie de desafíos. Con un tiempo limitado, deberán enfrentarse a diversas dinámicas con el objetivo de acumular puntos en el mayor silencio posible.

Al término de cada episodio, uno de los equipos avanzará a la gran final, que se llevará a cabo en una espectacular casa construida dentro del foro. Allí, enfrentarán una serie de desafíos sin sobrepasar el límite de ruido permitido.

Los desafíos abarcarán desde actividades cotidianas, como abrir una lata de refresco, hasta las más extravagantes locuras que puedas imaginar. Tanto las familias como los famosos están preparados para aceptar el desafío y divertirse al máximo.

No te pierdas este entretenido programa, conducido por Tania Rincón, todos los domingos a la 1 PM / 12 PM por Univision.