Cash: El Peso del Dinero VIP, cuándo, a qué hora y dónde ver el nuevo ‘game show’

Prepárate para la diversión que tendrá en breve la pantalla de Univision con el estreno de Cash: El Peso del Dinero VIP , show de concursos que marca el regreso de Héctor Sandarti como conductor, el cual podrás ver todos los domingos a partir del 9 de junio a las 8P/7C.

Héctor Sandarti no estará solo, ya que lo acompañarán dos entrañables personajes de la televisión: Doña Lucha (Mara Escalante) y su hijo Albertano (Ariel Miramontes), quienes le pondrán el toque de comedia a cada emisión.

Cuál será la dinámica de Cash: El Peso del Dinero VIP



Este ‘game show’ contará con 10 famosos participantes en cada emisión y estarán divididos en dos equipos de cinco concursantes. Cada equipo enfrentará duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo que será donado para cumplir el sueño de una familia.

Entre más aciertos tenga cada equipo más posibilidades de acumular dinero tendrá. Las celebridades que no lo logren serán 'aplastadas' por una inmensa caja fuerte.

El programa se desarrollará en un escenario 360º dominado por cinco imponentes cajas fuertes donde se llevará a cabo la acción. Los participantes estarán ubicados en dos plataformas iluminadas a los costados, con el público en vivo detrás de ellos. Finalmente, una plataforma albergará el ‘limbo’, añadiendo un elemento adicional de suspenso al programa.

Cash: El Peso Del Dinero VIP constará de tres fases; en la primera los equipos se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero y evitar ser aplastados. En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final el cual será donado a una familia.