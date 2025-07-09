¿Por qué Tonatiuh no deja que lo toquen ni soporta los ruidos? Padece este trastorno
¿Qué enfemedad tiene Tonatiuh, el personaje que interpreta Emilio Osorio en Amanecer? Su comportamiento podría encerrar síntomas de este transtorno.
Amanecer se estrenó el pasado 7 de julio por Univision (en el horario 10P/9C) y desde el primer capítulo se empezó a dibujar el carácter de cada personaje.
Uno de los que más llamó la atención fue Tonatiuh, pues actúa de una manera tan peculiar, que su propia familia lo señala.
Emilio Osorio interpreta a Tonatiuh en Amanecer
Tonatiuh es un joven de Villa Escarlata, el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia, empleado de la Hacienda Montoro, hijo de Amapola (interpretada por Catherine Siachoque) y nieto de Doroteo (interpretado por Salvador Sánchez). Emilio Osorio es el encargado de darle vida a este personaje en la Amanecer.
En el primer capítulo de la novela, pudimos observar algunas de las conductas peculiares de Tonatiuh: se tapa los oídos cuando hay ruidos muy fuertes, no mira a las personas al hablarles y se incomoda cuando alguien se le acerca demasiado.
La propia Amapola dice que su hijo “está mal de sus emociones o de la cabeza”, evidenciando su condición.
¿Qué tiene Tonatiuh, el personaje de Emilio Osorio en Amanecer?
Si bien la novela aún no lo revela, se puede deducir que ‘Tona’ se encuentra dentro del Trastorno del Espectro Autista, sin tener un diagnóstico específico.
Según el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH por sus siglas en inglés), algunos de los signos del Trastorno del Espectro Autista incluyen: hacer poco contacto visual o de manera inconsistente; tener un tono de voz inusual, que puede sonar monótono, sin emoción o sin variación; problemas para adaptar su comportamiento a diferentes situaciones sociales o ser más sensible que a la luz, el sonido y otros estímulos. Todos estos, coinciden con lo que vimos de Tonatiuh en los primeros capítulos de Amanecer.
Será cuestión de tiempo para que descubramos más sobre el personaje de Emilio Osorio, como si tiene una condición específica dentro del especto autista, más síntomas o las dificultades que atravesará por su condición.
Lo único que sabemos de antemano es que Tonatiuh estará muy ligado a los grillos, pues el propio Emilio Osorio comentó con la prensa que estos insectos son el centro emocional de su personaje.