Emilio Osorio deslumbra en Amanecer como actor y músico: compuso el tema principal

Emilio Osorio es uno de los rostros emergentes de la televisión mexicana y, tras una destacada participación en La Casa de los Famosos Méxicoen 2023, ha decidido retomar su faceta como actor, la cual comenzó desde muy pequeño.

¿Cuál es el personaje de Emilio Osorio en Amanecer?

Dentro de la historia, Emilio interpreta a Tonatiuh Talavera, el hijo de Amapola. Nació con Trastorno del Espectro Autista (TEA), situación que provoca el rechazo de su propia madre y de varios habitantes de Villa Escarlata. No obstante, pese a la marginación que enfrenta, trabaja como recolector de fresas en la hacienda Montoro y posee un gran talento para el dibujo y la escultura en madera.

Imagen TelevisaUnivision

Emilio Osorio compuso el tema principal de Amanecer

El pasado 2 de julio, en Televisa San Ángel, se llevó a cabo la presentación oficial de Amanecer, donde se dio a conocer al elenco, se proyectó un adelanto exclusivo y se escuchó por primera vez el tema principal de la historia, interpretado por la Sonora Santanera y María Fernanda.

Durante el evento, se reveló un dato interesante: Emilio Osorio fue el autor de dicha composición, demostrando así su habilidad dentro de la música.

Cabe mencionar que no es la primera vez que colabora con la Sonora Santanera, pues este mismo año lanzaron el sencillo La noche entera, disponible en plataformas digitales.

Imagen Mezcalent

La carrera musical de Emilio Osorio

El joven de 22 años debutó como cantante en 2019 con un estilo fresco y juvenil, caracterizado por una mezcla de sonidos pop y ritmos latinos, pero con el tiempo ha demostrado su versatilidad al explorar otros géneros como el regional mexicano, la balada y el urbano.

Entre sus temas más representativos se encuentran 'Danzón', 'Amor valiente' y 'Doble T', canciones que reflejan tanto su evolución artística como su interés por experimentar con nuevas fusiones musicales. Su propuesta se ha nutrido de influencias contemporáneas, sin perder la esencia romántica que lo caracteriza.