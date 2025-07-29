Atocha vs. Covadonga: ¿Quién ha hecho peores cosas en Amanecer?

Video Atocha y Amapola se unen para hacer la vida de Leonel y Alba un infierno

Amanecer nos ha regalado intensas tramas, que van desde el matrimonio por compromiso entre Alba y Leonel hasta los oscuros secretos del doctor Sebastián Peñaloza y las fechorías de Atocha y Covadonga.

Atocha y Covadonga son dos de las villanas de Amanecer

En la novela, hay varios personajes que desean interferir, de una u otra forma, en las vidas de Leonel (Fernando Colunga) o Alba (Livia Brito). Si bien, algunas de las peores canalladas vienen directamente de sus familiares, Atocha (Ana Belena) y Covadonga (Blanca Guerra).

En múltiples ocasiones, hemos visto que ambas dicen desear lo mejor para los protagonistas, pero, a sus espaldas traman planes malvados para acabar con ellos.

Atocha (Ana Belena) y Covadonga (Blanca Guerra) son las principales villanas en la novela Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.

Covadonga ha hecho sufrir mucho a su familia en Amanecer

El personaje de Blanca Guerra en Amanecer es la matriarca de los Palacios, quien quedó a cargo de sus nietos, Alba y Camilo, después de que sus padres fallecieran en un trágico accidente.

Si bien, los ha cuidado como sus propios hijos, nunca pierde la oportunidad de recordarles los sacrificios que ha hecho por ellos y no esconde el hecho de que parecen ser una carga para ella.

Además, parece que Covadonga solamente ve a Alba y Camilo como vías para salir de las deudas de su hacienda y recuperar el prestigio que alguna vez tuvo su familia.

Esto queda claro en los primeros capítulos de Amanecer, cuando se revela que ella arregló la boda de Alba con Gregorio con un trato económico a espaldas de su nieta. Años después, presionó al personaje de Livia Brito para casarse con Leonel Carranza, pues espera que, de esta manera, él perdone sus deudas.

En ese sentido, queda claro que la matriarca de los Palacios no duda en hacer tratos con cualquiera, siempre y cuando sirva a sus intereses. En los capítulos más recientes de Amanecer, hemos visto su acercamiento a Sebastián Peñaloza.

Por si esto fuera poco, Covadonga ha fingido padecer una enfermedad respiratoria por años. Hasta ahora, no se han revelado los motivos de su mentira, pero sí las consecuencias: grandes deudas, preocupaciones y mucha culpa en su familia.

Atocha está dispuesta a todo para acabar con su hermano en Amanecer

El personaje de Ana Belena en Amanecer es la hermana de Leonel Carranza. Frente a él aparenta serle leal, pero, en realidad, le guarda rencor desde que eran pequeños, puesto que su padre le dio menos oportunidades por ser mujer.

Ese rencor la ha llevado a cometer atrocidades contra su hermano. Para empezar, ella fue la autora intelectual del incendio que acabó con la vida de Paulina, la hija de Leonel, aunque su objetivo era matar también a su hermano y su hijo Gustavo.

Además, Atocha incriminó a los Palacios como los culpables de ese siniestro. Como esto no bastó, también forzó a Crisanto, un empleado de la hacienda Montoro, a asumir la responsabilidad del incendio.

La hermana de Leonel también ha estado detrás del actuar de Jovita: ella la mandó sacar del manicomio, le hizo creer que debía interrumpir la boda de Alba y Leonel y llevarse a Gustavo.

Atocha está dispuesta a todo para acabar con Leonel y quedarse con la hacienda Montoro. Esto quedó claro en el capítulo 16 de Amanecer, en el que se reveló que también planeó el regreso y emboscada de Aldo. Mientras él sometía a Leonel, ella aprovechó para lastimarlo con un arma de descargas eléctricas, incluso, le apuntó directamente con una pistola. Lo único que la detuvo de asesinar a su hermano fue que los trabajadores de la hacienda Montoro se acercaban a la cueva para rescatar a su patrón.

Según hemos visto, el personaje de Ana Belena en Amanecer no teme usar a otras personas para su beneficio. Hasta ahora, ha sometido o formado alianzas con Íñigo, Amapola y Aldo, sin mencionar que somete a múltiples trabajadores de la hacienda Montoro o habitantes de Villa Escarlata con amenazas contra sus familias.