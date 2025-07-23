TV SHOWS
El significado oculto de los accesorios que Leonel y Alba usaron en su boda

En el capítulo 11 de Amanecer, Alba y Leonel se casan por compromiso. En la boda, ambos lucen accesorios que podrían dar pistas sobre el futuro de su matrimonio: aquí la explicación.

Ericka Chavez
Video Resumen de Amanecer capítulo 11

Amanecer apenas lleva un par de semanas al aire y la relación de los protagonistas ya llegó a un punto álgido. Las deudas de la familia Palacios y la tragedia que acechó la hacienda Montoro orillaron a Leonel (Fernando Colunga) y Alba (Livia Brito) a casarse por compromiso y con mucho rencor y deudas de por medio.

En el capítulo 11 de Amanecer, Alba y Leonel se casan

En un momento de desesperación, Alba le ofreció a Leonel hacer lo que fuera necesario con tal de que él perdonara la deuda de su familia y liberara a su hermano Camilo (Nicola Porcella) de la cárcel. La única opción viable que él encuentra es casarse con la maestra del pueblo, pues considera que, de esta manera, podrá descubrir si los Palacios realmente causaron el incendio que le arrebató la vida a su hija Paulina.

Durante algunos episodios, vimos a los protagonistas de Amanecer negociar este arreglo, hasta que, en el capítulo 11 finalmente se concretó su boda.

En el capítulo 11 de Amanecer, vemos la boda de Leonel y Alba.
En el capítulo 11 de Amanecer, vemos la boda de Leonel y Alba.
Imagen TelevisaUnivision.


Aunque ninguno de los dos está enamorado del otro, firmaron el acta que los acredita como marido y mujer para sellar su pacto.

Alba usa perlas en su boda con Leonel: el significado de sus joyas

Mientras el personaje de Livia Brito en Amanecer se prepara para la boda, llega su abuela Covadonga (Blanca Guerra) a darle un collar de perlas que, según le dice, llevó en su propia boda.

La matriarca de los Palacios le explica que estas gemas significan lágrimas, lo que representa que, aunque este sea un día triste para Alba, es un sacrificio para “salvar a su familia”.

La novia, por su parte, comenta que su abuela se equivoca, pues la leyenda cuenta que las perlas representan las lágrimas de felicidad de una diosa.

Alba usa un collar de perlas en su boda con Leonel.
Alba usa un collar de perlas en su boda con Leonel.
Imagen TelevisaUnivision.


Lo cierto es que estas gemas tienen diferentes significados, según la fuente que se consulte. Si bien hay quienes creen que representan lágrimas, otros les atribuyen valores como pureza, inocencia, integridad o feminidad. Estos últimos describen a la perfección a la propia Alba, por lo que, las perlas que lleva el día de su boda con Leonel podrían indicar que, aunque derramará lágrimas, su corazón se mantendrá puro y bondadoso.

Eso sí, no hay que olvidar que ella misma afirma que “va a hacer que las perlas signifiquen algo más”, así que habrá que esperar a que se desarrolle la historia para descubrir a qué se refería.

Alba usa un collar de perlas en su boda con Leonel.
Alba usa un collar de perlas en su boda con Leonel.
Imagen TelevisaUnivision.

Leonel lleva un broche de león en su boda con Alba: el significado de este detalle

Previo a su unión por el civil, Leonel recibe a Atocha en su despacho. Ahí, ella le entrega un broche con una figura de león y se limita a decir: “Me lo diste a guardar hace años y lo vas a necesitar en tu boda”.

Leonel usa un broche de león en su boda con Alba.
Leonel usa un broche de león en su boda con Alba.
Imagen TelevisaUnivision.


Lo siguiente que vemos es un recuerdo del primer matrimonio de Leonel, con Julia. En esa ocasión, también llevaba este broche en la solapa de su traje.

Si bien no tenemos más información sobre el origen de este accesorio, podría ser un presagio sobre cómo será su matrimonio con Alba: Leonel está dejando salir su lado más protector, furioso y, como pocas veces, no duda en usar su poder para conseguir lo que quiere. De acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, todas estas características se les atribuyen a las figuras de leones.

Leonel usa un broche de león en su boda con Alba.
Leonel usa un broche de león en su boda con Alba.
Imagen TelevisaUnivision.

Solo el tiempo dirá si Leonel seguirá atormentando a los habitantes de Villa Escarlata con su actuar como de león o si rectificará su camino.

