TV SHOWS
TV SHOWS
amanecer
Amanecer

¿Qué enfermedad padece Covadonga? Tiene a todos preocupados con sus problemas de salud

Covadonga, el personaje de Blanca Guerra en Amanecer, frecuentemente sufre malestares a causa de una enfermedad que la atormenta desde años atrás, ¿cuál es?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video En Amanecer el amor se abrirá paso en medio de intrigas, tragedias y traiciones

Uno de los grandes atributos de Amanecer es su elenco de primer nivel, que no se limita a los papeles protagónicos a cargo de Fernando Colunga y Livia Brito, sino que se extiende a otros personajes. El de Blanca Guerra es uno de los nombres que prueban esto.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga, la abuela de Alba, en Amanecer

PUBLICIDAD

La actriz de 72 años de edad es la encargada de darle vida Covadonga, la abuela de Alba (interpretada por Livia Brito) y Camilo (interpretado por Nicola Porcella). Ella está a cargo de la hacienda de los Palacios, su familia, aunque su verdadera pasión es el arte sacro.

Cuando Alba y Camilo quedaron huérfanos, se hizo cargo de sus nietos. Si bien, frecuentemente les recuerda y recrimina los sacrificios que ha hecho por ellos.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer.
Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.

Más sobre Amanecer

Amanecer: Capítulo completo 72
41:40
NUEVO

Amanecer: Capítulo completo 72

Amanecer
¡Sebastián amenaza la vida de Leticia! | Amanecer | Capítulo 72
9:11

¡Sebastián amenaza la vida de Leticia! | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Tona y Malú se besan por primera vez | Amanecer | Capítulo 72
9:32

Tona y Malú se besan por primera vez | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Leticia le da clases de baile a Tona | Amanecer | Capítulo 72
8:25

Leticia le da clases de baile a Tona | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Jovita y Prudencia se casan con los amores de sus vidas | Amanecer | Capítulo 72
9:28

Jovita y Prudencia se casan con los amores de sus vidas | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Amanecer: Capítulo completo 71
43:27
GRATIS

Amanecer: Capítulo completo 71

Amanecer
Alba y Leonel conocen al fruto de su amor | Amanecer | Capítulo 71
9:35

Alba y Leonel conocen al fruto de su amor | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer
El embarazo de Alba pone su vida en riesgo | Amanecer | Capítulo 71
9:26

El embarazo de Alba pone su vida en riesgo | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer
Leticia descubre el malvado plan de Sebastián | Amanecer | Capítulo 71
9:09

Leticia descubre el malvado plan de Sebastián | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer
¡Sebastián atenta en contra de su propia madre! | Amanecer | Capítulo 71
9:51

¡Sebastián atenta en contra de su propia madre! | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer


Covadonga enfrenta grandes problemas, pues no es capaz de sacar a su familia y hacienda de sus deudas con Leonel Carranza (interpretado por Fernando Colunga). Por si eso fuera poco, también tiene una enfermedad que no le permite trabajar demasiado o pasar disgustos.

El personaje de Blanca Guerra en Amanecer se distingue, además, por preocuparse demasiado por el qué dirán.

¿De qué está enferma Covadonga, el personaje de Blanca Guerra en Amanecer?

Como se mencionó, las deudas de la familia Palacios incrementan desmesuradamente por la enfermedad de su matriarca: consultas médicas, medicamentos, tanques de oxígeno y hospitalizaciones son algunos de los gastos de su día a día.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer.
Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


Tan solo en los primeros capítulos de Amanecer, vemos que en ocasiones le falta el aire, tose muchp, requiere un tanque de oxígeno y hasta es internada en el hospital de Villa Escarlata (el pueblo ficticio donde se desarrolla la novela).

Hasta el momento, no se ha revelado el diagnóstico exacto de Covadonga, pero, tomando en cuenta sus síntomas y la duración de los mismos, podemos deducir que podría tratarse de asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Si bien, esta última es más común en personas que fumaron por muchos años o que estuvieron expuestas a humos nocivos.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer.
Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


Conforme se estrenen más capítulos de Amanecer, sabremos más sobre la enfermedad de Covadonga. No te pierdas esta novela, de lunes a viernes a las 10P/9C por Univision.

Relacionados:
AmanecerBlanca GuerraTelenovelasLivia Brito

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD