¿Qué enfermedad padece Covadonga? Tiene a todos preocupados con sus problemas de salud

Video En Amanecer el amor se abrirá paso en medio de intrigas, tragedias y traiciones

Uno de los grandes atributos de Amanecer es su elenco de primer nivel, que no se limita a los papeles protagónicos a cargo de Fernando Colunga y Livia Brito, sino que se extiende a otros personajes. El de Blanca Guerra es uno de los nombres que prueban esto.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga, la abuela de Alba, en Amanecer

PUBLICIDAD

La actriz de 72 años de edad es la encargada de darle vida Covadonga, la abuela de Alba (interpretada por Livia Brito) y Camilo (interpretado por Nicola Porcella). Ella está a cargo de la hacienda de los Palacios, su familia, aunque su verdadera pasión es el arte sacro.

Cuando Alba y Camilo quedaron huérfanos, se hizo cargo de sus nietos. Si bien, frecuentemente les recuerda y recrimina los sacrificios que ha hecho por ellos.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.



Covadonga enfrenta grandes problemas, pues no es capaz de sacar a su familia y hacienda de sus deudas con Leonel Carranza (interpretado por Fernando Colunga). Por si eso fuera poco, también tiene una enfermedad que no le permite trabajar demasiado o pasar disgustos.

El personaje de Blanca Guerra en Amanecer se distingue, además, por preocuparse demasiado por el qué dirán.

¿De qué está enferma Covadonga, el personaje de Blanca Guerra en Amanecer?

Como se mencionó, las deudas de la familia Palacios incrementan desmesuradamente por la enfermedad de su matriarca: consultas médicas, medicamentos, tanques de oxígeno y hospitalizaciones son algunos de los gastos de su día a día.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.



Tan solo en los primeros capítulos de Amanecer, vemos que en ocasiones le falta el aire, tose muchp, requiere un tanque de oxígeno y hasta es internada en el hospital de Villa Escarlata (el pueblo ficticio donde se desarrolla la novela).

Hasta el momento, no se ha revelado el diagnóstico exacto de Covadonga, pero, tomando en cuenta sus síntomas y la duración de los mismos, podemos deducir que podría tratarse de asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Si bien, esta última es más común en personas que fumaron por muchos años o que estuvieron expuestas a humos nocivos.

Blanca Guerra interpreta a Covadonga en la novela Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.