Amanecer nos mostrará hermosos paisajes: Conoce dónde se grabó la telenovela

Amanecer es una de esas novelas que lo tienen todo: una historia apasionante, un elenco de primer nivel y, por si fuera poco, paisajes tan bellos que te dejan sin aliento.

Esto último es cortesía del lugar donde se grabó el más reciente melodrama de Juan Osorio. Te contamos en dónde fueron las locaciones.

¿De qué trata la telenovela Amanecer?

La trama se centra en Leonel (Fernando Colunga), un poderoso hacendado de Villa Escarlata que, tras la traición de su esposa Julia (Andrea Legarreta), se vuele frío y vengativo. Como parte de su revancha se casa con la dulce y bondadosa Alba (Livia Brito).

Los primeros acercamientos de Alba con Leonel la intimidan, pero, con el tiempo, se da cuenta de que su forma de actuar es parte de una dura coraza que surgió a raíz de las tragedias de su pasado. Así, ella decide mostrarle su lado más amable y amoroso, con lo que él se ablanda y abre de nuevo su corazón.

Sin embargo, otros personajes de su pasado intervendrán para satisfacer sus propios intereses, lo que pondrá en riesgo la historia de amor de Leonel y Alba.

¿Dónde se grabó la novela Amanecer?

En la ficción, conocemos el pueblo como Villa Escarlata. Lo que pocos saben es que no se trata de un set construido, sino de poblados que sí existen en la vida real.

La producción se trasladó al estado de Michoacán (al oeste de México) para capturar el espíritu campestre de la historia. En específico, la novela se grabó en Tzintzuntzan.

Tzintzuntzan es un pueblo al norte del estado de Michoacán, ubicado junto al Lago de Pátzcuaro. Su nombre significa “lugar de colibríes” y fue una de los asentamientos más importantes para la cultura purépecha.

