amanecer
Amanecer

Amanecer nos mostrará hermosos paisajes: Conoce dónde se grabó la telenovela

Amanecer no solo está cautivando al público con su trama. Los paisajes en los que se desarrolla la historia son tan bellos, que los fans quieren saber dónde se grabó la novela.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video En Amanecer el amor desafiará lo prohibido

Amanecer es una de esas novelas que lo tienen todo: una historia apasionante, un elenco de primer nivel y, por si fuera poco, paisajes tan bellos que te dejan sin aliento.

Esto último es cortesía del lugar donde se grabó el más reciente melodrama de Juan Osorio. Te contamos en dónde fueron las locaciones.

¿De qué trata la telenovela Amanecer?

La trama se centra en Leonel (Fernando Colunga), un poderoso hacendado de Villa Escarlata que, tras la traición de su esposa Julia (Andrea Legarreta), se vuele frío y vengativo. Como parte de su revancha se casa con la dulce y bondadosa Alba (Livia Brito).

Fernando Colunga interpreta a Leonel en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.

Más sobre Amanecer

Los primeros acercamientos de Alba con Leonel la intimidan, pero, con el tiempo, se da cuenta de que su forma de actuar es parte de una dura coraza que surgió a raíz de las tragedias de su pasado. Así, ella decide mostrarle su lado más amable y amoroso, con lo que él se ablanda y abre de nuevo su corazón.

Sin embargo, otros personajes de su pasado intervendrán para satisfacer sus propios intereses, lo que pondrá en riesgo la historia de amor de Leonel y Alba.

¿Dónde se grabó la novela Amanecer?

En la ficción, conocemos el pueblo como Villa Escarlata. Lo que pocos saben es que no se trata de un set construido, sino de poblados que sí existen en la vida real.

Novela Amanecer
Imagen TelevisaUnivision

La producción se trasladó al estado de Michoacán (al oeste de México) para capturar el espíritu campestre de la historia. En específico, la novela se grabó en Tzintzuntzan.

Tzintzuntzan es un pueblo al norte del estado de Michoacán, ubicado junto al Lago de Pátzcuaro. Su nombre significa “lugar de colibríes” y fue una de los asentamientos más importantes para la cultura purépecha.

Telenovela Amanecer
Imagen TelevisaUnivision

Dónde ver la telenovela Amanecer

Amanecer llegó a Univision el pasado 7 julio. Puedes disfruta la novela de lunes a viernes, en el horario 10P/9C.

