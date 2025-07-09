¿Por qué Leonel no confesó que salvó a Alba? Su difícil infancia es la clave

La trama de la telenovela nos presenta a Leonel Carranza y Alba Palacios. Él es el dueño de la Hacienda Montoro y ella, una maestra dulce y devota a la religión católica.

En el primer capítulo conocimos sus vidas a y los demás personajes, pero hacia el final del episodio vimos cómo sus destinos cambian en un abrir y cerrar de ojos.

Amanecer tuvo un comienzo marcado por la traición

Leonel sufre la deslealtad de su esposa, quien huye con su mejor amigo, mientras que Alba descubre que su prometido ya estaba casado, lo cual la destroza. Este doloroso giro los lleva, por separado, a lanzar sus anillos de compromiso al río, sin saber que el otro haría exactamente lo mismo en ese instante.

No obstante, Alba tropieza con una piedra y cae accidentalmente al agua. Leonel, quien se encuentra cerca, se percata de ello y no duda en acudir a su auxilio.

Amanecer



Después de sacarla del río, le realiza respiración de boca a boca, logrando que la joven recupere el aliento, pero debido al impacto y la desorientación, Alba no distingue quién la rescató y termina desmayándose.

Leonel la traslada discretamente a la iglesia y se retira sin contarle a nadie sobre su acto heroico. Pero, ¿por qué eligió guardar silencio?

Leonel recordó a su padre y decidió no mencionar el rescate de Alba

Hay dos razones por las que el protagonista de Amanecer decide no revelar la verdad, incluso después de enterarse de la cancelación de la boda de Alba. La primera está ligada a su padre, Leonardo Carranza.

Al dejarla recostada en una banca del templo a Alba, Leonel recuerda una escena de su infancia, cuando el entonces dueño de la Hacienda Montoro se burló cruelmente de un trabajador humilde que le rogó llevar a su hijo al hospital. Aunque Leonardo accedió, lo hizo con la intención de darle una "lección" a su hijo, asegurando que quien le pide un favor a los Carranza, queda en deuda con ellos de por vida.

Leonel, visiblemente en desacuerdo con esta idea, comprende que mencionar su ayuda podría hacer sentir a Alba como una "propiedad" de su familia debido a la atroz actitud de su padre que aún se recuerda en Villa Escarlata, algo que desea evitar a toda costa.

Amanecer



Aunque ya había sufrido la traición de su esposa, su nobleza permanecía intacta hasta este punto y es probable que tampoco quisiera aumentar la presión sobre los Palacios ni hacerlos sentir obligados a agradecerle, mucho menos en medio de la enorme deuda que aún cargaban.