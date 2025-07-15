TV SHOWS
amanecer
Amanecer

¿Por qué Leonel tomó la cruel decisión de casarse con Alba? Sí tiene sentido su estrategia

En el capítulo 6 de Amanecer, Leonel (Fernando Colunga) le pide matrimonio a Alba (Livia Brito), pese a que sospecha que está detrás de la muerte de su hija Paulina: estos fueron sus motivos.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Resumen de Amanecer capítulo 6

La relación entre Leonel Carranza (Fernando Colunga) y Alba Palacios (Livia Brito) avanza a pasos agigantados en Amanecer. En los primeros capítulos, vimos que, como maestra del pueblo, ella educaba a los hijos de él, pero que su dinámica era tensa por las deudas de los Palacios con el dueño de la Hacienda Montoro. Ahora, están a punto de casarse por idea de él.

En el capítulo 6 de Amanecer, Leonel le pidió matrimonio a Alba

En el capítulo 4 de Amanecer, Atocha (Ana Belena) e Íñigo (Ernesto Laguardia) provocaron un incendio para acabar con Leonel y sus hijos, sin embargo, Paulina (Mía Fabri) fue la única que perdió la vida.

Como parte de su malvado plan, incriminan a Camilo (Nicola Porcella), el hermano de Alba Palacios, para que parezca que él fue quien lo cometió. Por su parte, Covadonga amenazó a Leonel con una carta, lo que hizo que se levantaran más sospechas contra su familia.

Lo anterior, aunado al dolor por haber perdido a su hija, desata el coraje de Leonel, quien pide explicaciones a Alba. Ella le dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa para probar la inocencia de su familia, incluso trabajar en la Hacienda Montoro. Él acepta su sacrificio, pero le pone una condición: casarse.

Fernando Colunga en la novela Amanecer.
Fernando Colunga en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.

¿Por qué Leonel quiere casarse con Alba en Amanecer?

En primera instancia, nadie entiende por qué Leonel le propone matrimonio a Alba, especialmente cuando sospecha que ella fue la responsable de la muerte de su hija.

Si bien, los motivos vienen de la boca del propio personaje de Fernando Colunga. Por un lado, cree que de esta manera podrá vigilar todos los movimientos de la familia Palacios y en consecuencia, supone, los desenmascarará. Además, en caso de que sí resulten culpables, los tendrá lo suficientemente cerca para destrozarlos.

A medida que Leonel se convence más de que los Palacios estuvieron detrás de la muerte de su hija, también piensa que, al casarse con Alba, podrá hacerla sufrir tanto como ella a él.

Livia Brito en Amanecer
Livia Brito en Amanecer
Imagen TelevisaUnivision.


Por su parte, el personaje de Livia Brito comienza a creer que esa es la única manera de probar su inocencia y salvar a su familia de la desgracia.

Aunque muchos siguen sin encontrar lógica en sus decisiones, el matrimonio entre Leonel y Alba en Amanecer promete llenar la trama de la novela de pasiones y engaños.

No te pierdas Amanecer, de lunes a viernes, en el horario 10P/9C.

