En Amanecer, Daniel Elbittar demostrará que es un actor muy completo: su siniestro personaje

Amanecer es la nueva novela de Juan Osorio de la que todo el mundo está hablando. Tanto por el elenco de primer nivel (con Fernando Colunga y Livia Brito a la cabeza) como por las locaciones donde se filmó, las expectativas están por los cielos.

Lo mismo puede decirse del papel de Daniel Elbittar en el melodrama. En la presentación a prensa de la telenovela, el actor venezolano reveló que tendrá un rol “impactante”.

¿Cuál es el personaje de Daniel Elbittar en la novela Amanecer?

El actor de 46 años interpretará al Sebastián Peñaloza, un prominente médico. Con su atractivo físico, carácter seductor y fachada de hombre amoroso, se gana la confianza de cualquier persona casi de manera inmediata. Lo que nadie sospecha es que, en realidad, guarda un oscuro secreto.

El personaje de Daniel Elbittar en Amanecer es un terrible feminicida en serie, capaz de torturar y asesinar a mujeres a sangre fría; con tan poca empatía por los demás, que puede hablar sobre temas superficiales mientras comete los más atroces crímenes.

Sebastián Peñaloza es el villano principal de la novela, pues al llegar a Villa Escarlata (el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia), actuará en contra de los intereses de Leonel Carranza (interpretado por Fernando Colunga) y atentará contra su amada, Alba Palacios (interpretada por Livia Brito).

Daniel Elbittar se retará con su personaje de Amanecer

En conferencia de prensa, el actor aseguró que su interpretación del doctor Peñaloza será “impactante” para la audiencia.

Añadió que lograr a un personaje tan oscuro le “costó muchísimo” y que, con él, “va a demostrar que es un actor” y no solo “galán de telenovelas”.

Esta no es la primera vez que Daniel Elbittar interpreta a un villano. Ya tuvo papeles antagónicos en La Herencia y La Desalmada. Si bien, prometió que con este papel llegará a lugares mucho más oscuros,