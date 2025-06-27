TV SHOWS
amanecer
Amanecer

Livia Brito es la coprotagonista de Fernando Colunga en Amanecer: los detalles de su personaje

Livia Brito sigue triunfando en el mundo de las telenovelas. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre Amanecer, la nueva novela en la que actuará junto a Fernando Colunga.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video En Amanecer el amor desafiará lo prohibido

El éxito de Livia Brito en los melodramas es innegable. En años recientes, se ha convertido en estelar de múltiples títulos y, ahora, tiene la oportunidad de trabajar junto a estrellas de gran talla, como Fernando Colunga o Andrea Legarreta.

¿Cuál es la nueva novela de Livia Brito? Es la protagonista de Amanecer

Amanecer es el nombre del más reciente proyecto de la actriz de 38 años. Se trata de una novela de Juan Osorio en la que, de nueva cuenta, tendrá un papel protagónico.

Amanecer

Livia Brito interpreta a Alba en Amanecer

Para esta novela, la intérprete se pondrá en la piel de Alba Palacios, una mujer que en el pasado sufrió una gran decepción: ya vestida de blanco, descubrió que el hombre con el que se iba a contraer matrimonio ya estaba casado. A raíz de esta decepción, dedica su vida al quehacer religioso.

Su destino cambia abruptamente cuando ella y su familia son culpados injustamente de la muerte de uno de los hijos de Leonel (Fernando Colunga), el hacendado más poderoso de Villa Escarlata y un hombre que aparenta ser muy frío.

Como parte de su venganza, Leonel decide casarse con Alba. Sus primeros acercamientos intimidan al personaje de Livia Brito, pero, cuando ella descubre que no es más que una coraza para protegerse del daño que le hicieron en el pasado, logra sacar su lado más cariñoso y bondadoso.

Así es como empieza a florecer el amor entre los protagonistas. Sin embargo, su camino hacia la felicidad no será tan fácil, pues deberán enfrentarse a fantasmas de sus pasados.

¿Cuándo y a qué hora ver la novela Amanecer?

La novela de Livia Brito con Fernando Colunga se estrenará el 7 de julio por Univision, a las 10P/9C.

Amanecer

