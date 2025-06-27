Andrea Legarreta regresa a las novelas con Amanecer: ¿Será una villana o una chica buena?

Andrea Legarreta es una de las figuras más reconocidas y queridas del medio artístico. Ahora, la conductora del programa Hoy, quien inició su trayectoria como actriz en los años 80, regresará a las telenovelas tras una larga ausencia con Amanecer, la nueva producción de Juan Osorio.

Andrea Legarreta será una villana en Amanecer

La artista de 53 años participará en la historia protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, quienes interpretarán a Leonel Carranza y Alba Palacios, respectivamente.

En abril pasado, Legarreta compartió en una entrevista para Despierta América que le dará vida en la pantalla chica a Julia, la esposa de Leonel. Su personaje será clave, pues por primera vez asumirá un rol antagónico que marcará un giro importante en la trama.

Imagen TelevisaUnivision y Mezcalent

¿Cuáles fueron las últimas telenovelas de Andrea Legarreta?

Ante el micrófono, la famosa afirmó que fue todo un reto regresar a los foros de grabación, ya que su último rol protagónico en una telenovela fue en 2002, como la entrañable maestra Lupita Gómez en la producción ¡Vivan los niños! (disponible en ViX), es decir, hace 23 años.

Después de eso, sus participaciones más recientes fueron en Qué pobres tan ricos y Antes muerta que Lichita, emitidas en 2013 y 2015, donde realizó apariciones ocasionales en uno o dos capítulos, como invitada especial.

Vivan Los Niños Imagen Usuarios de Univision.com

La carrera actoral de Andrea Legarreta

Su debut se dio en la película 'Ladrones de tumbas' y después, en la telenovela Carrusel (la cual también puedes ver en ViX), donde actuó junto a figuras como Ludwika Paleta, José María Torre y Alejandro Tommasi.

También se integró al reparto de melodramas como Mi segunda madre, Simplemente María, Alcanzar una estrella, Valentina y La sombra del otro, interpretando en todas ellas personajes con una imagen dulce y bondadosa.

Por otro lado, actuó en cintas como 'La segunda noche' y Quiero tu vida, así como en producciones que marcaron la televisión mexicana, entre ellas Derbez en cuando, Mujer, casos de la vida real, 'Plaza Sésamo' y Papá Soltero.

Imagen Mezcalent y TelevisaUnivision

¿Cuándo se estrena Amanacer y de qué trata la telenovela ?

La trama se enfocará en Leonel Carranza, un hombre que vive en Villa Escarlata y busca vengar el fallecimiento de su hija Paulina, quien perdió la vida en un incendio. Sin embargo, su objetivo inicial se ve alterado por Alba, la mujer a quien señala como la posible culpable de esa tragedia.