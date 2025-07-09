TV SHOWS
amanecer
Amanecer

El doctor Peñaloza esconde un oscuro pasado: el capítulo 2 dio pistas de su verdadera personalidad

En el capítulo dos de Amanecer apareció Sebastián Peñalosa, un hombre que llega a Villa Escarlata, pero que al parecer esconder un terrible secreto.

Lili Diaz
Por:Lili Diaz
Video Resumen de Amanecer capítulo 2

Amanecer es la telenovela del momento y por fin pudimos ver una gran cantidad de drama con las traiciones amorosas, pero un nuevo personaje conmocionó al público: el doctor Sebastián Peñalosa, quien fue introducido con una escena escalofriante.

¿Qué pasó en el capítulo 2 de Amanecer?

Después de que Julia se escapara y dejara a Leonel, él la da por muerta y organiza un entierro simbólico para que sus hijos no descubran la verdad. No obstante, el personaje encarnado por Fernando Colunga también debía encargarse de los conflictos en la Hacienda Montoro y enfrentar a su hermana Atocha, quien insiste en menospreciar a los trabajadores cada vez que tiene oportunidad.

Por otro lado, Alba, presionada por su hermano y abuela para casarse con un hombre que ya tenía esposa, decide abandonar su hogar y se resguarda en la iglesia del pueblo. Sin embargo, comienza a dudar si debe permanecer ahí, luego de que Camilo intentara convencerla de regresar, ya que su situación económica empeoró.

Imagen TelevisaUnivision

¿Sebastián Peñalosa, el nuevo villano de Amanecer?

En una parte del episodiose ve a un hombre limpiando minuciosamente una vivienda con productos químicos y ocultando lo que parece ser el cuerpo de una mujer dentro de una caja de madera antes de marcharse en una camioneta rumbo a Villa Escarlata.

Al llegar al pueblo, se topa con el padre Benigno y se presenta como Sebastián Peñalosa, un médico que afirma estar en la zona para ofrecer una conferencia en el hospital, con lo cual se gana de inmediato su confianza.

Imagen TelevisaUnivision


Durante su recorrido conoce a Covadonga, la abuela de Alba, quien queda fascinada al enterarse de su profesión y del posible estatus económico que posee, el cual tratará de usar a su favor.

Aunque aparenta tener buenas intenciones, su inquietante introducción sugiere que podría ser un criminal que estaba encubriendo un asesinato y ahora busca a su próxima víctima. Sin embargo, por ahora, sus verdaderas intenciones siguen siendo un misterio.

¿Quién interpreta a Sebastián Peñalosa en Amanecer?

El actor venezolano Daniel Elbittar fue el seleccionado para dar vida a este enigmático personaje que pronto podría vincularse de manera negativa con los protagonistas Leonel y Alba.

En una reciente conferencia de prensa, el intérprete de 46 años confesó que interpretar a Sebastián representó un verdadero desafío y con este papel busca demostrar que no es solo un “galán de telenovelas”.

