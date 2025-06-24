Amanecer está a punto de estrenarse: entérate cuándo comienza y en dónde puedes ver la telenovela

La esperada telenovela Amanecer ya tiene fecha oficial de estreno. Este melodrama, que promete cautivar al público con una historia repleta de pasión, misterio y romance, llegará a las pantallas muy pronto. Conoce todos los detalles.

¿Quiénes son los protagonistas de Amanecer?

La producción está a cargo de Juan Osorio y contará con la participación de Fernando Colunga, quien ha participado en reconocidas novelas como El Maleficio, Pasión y Poder, Soy tu dueña y Alborada.

También veremos a la carismática Livia Brito, actriz que ha consolidado su carrera en telenovelas como Minas de pasión, La desalmada y La mujer de nadie.

¿De qué trata la telenovela Amanecer?

La historia se sitúa en Villa Escarlata, un pueblo que resalta por su encanto natural. En este entorno conocemos a Leonel Carranza (Fernando Colunga), un hombre influyente que vive atormentado por la traición de su esposa y su mejor amigo, situación que lo llena de amargura.

Con el paso del tiempo, Leonel se cruza con Alba (Livia Brito), una mujer noble que podría sanar su corazón, aunque también podría herirlo profundamente, ya que él sospecha que la familia de ella está vinculada con la muerte de su hija Paulina.

¿Cuándo comienza la novela Amanacer?

La telenovela estrenará su primer capítulo en Univision el próximo 7 de julio, en el horario 10P/9C.

¿Dónde puedo ver Amanecer en streaming?

Además de transmitirse por Univision a partir del 7 de julio en el horario 10P/9C, Amanecer estará disponible en el catálogo de ViX desde el 8 de julio, para disfrutar cada capítulo en la plataforma de streaming.

