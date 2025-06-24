TV SHOWS
TV SHOWS
amanecer
Amanecer

Amanecer está a punto de estrenarse: entérate cuándo comienza y en dónde puedes ver la telenovela

Amanecer es la nueva telenovela que llegará para robarte el corazón. Te contamos dónde verla y su fecha de estreno.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz

La esperada telenovela Amanecer ya tiene fecha oficial de estreno. Este melodrama, que promete cautivar al público con una historia repleta de pasión, misterio y romance, llegará a las pantallas muy pronto. Conoce todos los detalles.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los protagonistas de Amanecer?

La producción está a cargo de Juan Osorio y contará con la participación de Fernando Colunga, quien ha participado en reconocidas novelas como El Maleficio, Pasión y Poder, Soy tu dueña y Alborada.

También veremos a la carismática Livia Brito, actriz que ha consolidado su carrera en telenovelas como Minas de pasión, La desalmada y La mujer de nadie.

Imagen TelevisaUnivision

Más sobre Amanecer

Amanecer: Capítulo completo 58
43:34
NUEVO

Amanecer: Capítulo completo 58

Amanecer
Leonel y Jovita sanan las heridas del pasado | Amanecer | Capítulo 58
8:40

Leonel y Jovita sanan las heridas del pasado | Amanecer | Capítulo 58

Amanecer
Covadonga quiere chantajear a Leonel con un hijo | Amanecer | Capítulo 58
8:24

Covadonga quiere chantajear a Leonel con un hijo | Amanecer | Capítulo 58

Amanecer
Leonel reconoce a Jovita como su madre | Amanecer | Capítulo 58
8:58

Leonel reconoce a Jovita como su madre | Amanecer | Capítulo 58

Amanecer
Atocha descubre algo que podría garantizarle la herencia | Amanecer | Capítulo 58
8:57

Atocha descubre algo que podría garantizarle la herencia | Amanecer | Capítulo 58

Amanecer
Amanecer: Capítulo completo 57
41:28
GRATIS

Amanecer: Capítulo completo 57

Amanecer
Leonel confirma que Jovita es su verdadera madre | Amanecer | Capítulo 57
8:44

Leonel confirma que Jovita es su verdadera madre | Amanecer | Capítulo 57

Amanecer
Leticia sospecha que Sebastián sí es un asesino | Amanecer | Capítulo 57
8:45

Leticia sospecha que Sebastián sí es un asesino | Amanecer | Capítulo 57

Amanecer
Alba pone a Covadonga en su lugar | Amanecer | Capítulo 57
9:10

Alba pone a Covadonga en su lugar | Amanecer | Capítulo 57

Amanecer
Atocha enfrenta a Alba por arruinar su matrimonio | Amanecer | Capítulo 57
9:28

Atocha enfrenta a Alba por arruinar su matrimonio | Amanecer | Capítulo 57

Amanecer

¿De qué trata la telenovela Amanecer?

La historia se sitúa en Villa Escarlata, un pueblo que resalta por su encanto natural. En este entorno conocemos a Leonel Carranza (Fernando Colunga), un hombre influyente que vive atormentado por la traición de su esposa y su mejor amigo, situación que lo llena de amargura.

Con el paso del tiempo, Leonel se cruza con Alba (Livia Brito), una mujer noble que podría sanar su corazón, aunque también podría herirlo profundamente, ya que él sospecha que la familia de ella está vinculada con la muerte de su hija Paulina.

¿Cuándo comienza la novela Amanacer?

La telenovela estrenará su primer capítulo en Univision el próximo 7 de julio, en el horario 10P/9C.

Telenovela Amanecer
Telenovela Amanecer
Imagen TelevisaUnivision

¿Dónde puedo ver Amanecer en streaming?

Además de transmitirse por Univision a partir del 7 de julio en el horario 10P/9C, Amanecer estará disponible en el catálogo de ViX desde el 8 de julio, para disfrutar cada capítulo en la plataforma de streaming.

ViX está disponible en:

  • Aplicación móvil (iOS y Android).
  • Smart TVs (a través de dispositivos como Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y más).
  • Navegador web (mediante www.vix.com).
Relacionados:
AmanecerFernando Colunga OlivaresLivia BritoTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD