TV SHOWS
TV SHOWS
amanecer
Amanecer

Salvador Sánchez regresó a las telenovelas con Amanecer: así es Doroteo, su personaje

Andrea Legarreta no fue la única que volvió a las telenovelas con Amanecer. Para el actor Salvador Sánchez, este proyecto también marca su regreso a los melodramas: así es su personaje.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Leonel cae en una trampa y es capturado por Aldo

Uno de los grandes atributos de Amanecer es su reparto: tanto los papeles protagónicos (interpretados por Fernando Colunga y Livia Brito) como los secundarios son interpretados por actores de primer nivel. Uno de los nombres que engala este elenco es el de Salvador Sánchez.

El actor Salvador Sánchez interpreta a Doroteo en la telenovela Amanecer

PUBLICIDAD

Salvador Sáchez es el encargado de darle vida a Doroteo, un hombre mayor que ha trabajado en la hacienda Montoro desde las épocas de Leonardo Carranza (el padre de Leonel, interpretado por Eric del Castillo) es el papá de Amapola, abuelo de Tonatiuh y enamorado de Prudencia.

Doroteo se muestra como un hombre amable, servicial, honesto y trabajador. Pese a no tener un papel principal, juega un rol crucial en Amanecer, pues, conoce como pocos la historia de la hacienda Montoro y Villa Escarlata, además de que es una de las personas en quien más confía Leonardo.

Más sobre Amanecer

Amanecer: Capítulo final completo
41:54
NUEVO

Amanecer: Capítulo final completo

Amanecer
¡Sebastián toma a Jovita de rehén! | Amanecer | Capítulo 80
9:23

¡Sebastián toma a Jovita de rehén! | Amanecer | Capítulo 80

Amanecer
Atocha y Sebastián acaban con su vida en un último beso | Amanecer | Capítulo 80
9:27

Atocha y Sebastián acaban con su vida en un último beso | Amanecer | Capítulo 80

Amanecer
Tona y Malú se entregan a la pasión | Amanecer | Capítulo 80
8:53

Tona y Malú se entregan a la pasión | Amanecer | Capítulo 80

Amanecer
Alba y Leonel se juran amor eterno | Amanecer | Capítulo 80
9:26

Alba y Leonel se juran amor eterno | Amanecer | Capítulo 80

Amanecer
Amanecer: Capítulo completo 79
41:29
GRATIS

Amanecer: Capítulo completo 79

Amanecer
Sebastián prepara un motín para escapar de prisión | Amanecer | Capítulo 79
9:31

Sebastián prepara un motín para escapar de prisión | Amanecer | Capítulo 79

Amanecer
Leonel decide ponerle fin a la maldad de Atocha y Sebastián | Amanecer | Capítulo 79
9:12

Leonel decide ponerle fin a la maldad de Atocha y Sebastián | Amanecer | Capítulo 79

Amanecer
Sebastián acaba con la vida de Covadonga | Amanecer | Capítulo 79
9:34

Sebastián acaba con la vida de Covadonga | Amanecer | Capítulo 79

Amanecer
Gus logra huir de las garras de Atocha | Amanecer | Capítulo 79
9:26

Gus logra huir de las garras de Atocha | Amanecer | Capítulo 79

Amanecer

Por si fuera poco, las acciones de su hija y nieto también afectan fuertemente la trama de la novela.

Salvador Sánchez interpreta a Doroteo en Amanecer.
Salvador Sánchez interpreta a Doroteo en Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.

Salvador Sánchez regresó a las novelas con Amanecer

El actor de 81 años es toda una institución del cine mexicano, con películas como ‘Canoa’, ‘El apando’, ‘La choca’, ‘Los albañiles' o ‘Ángel de fuego’ bajo su trayectoria.

Dentro de las telenovelas, también se ha ganado un lugar entrañable con producciones como El Pecado de Oyuki, La Dueña, Pueblo Chico, Infierno Grande, Alegrijes y Rebujos, entre otros.

Si bien, en años recientes, su trabajo en la pantalla chica se había visto limitado a participaciones esporádicas en series de televisión. La última telenovela en la que participó fue El Bienamado, en la que interpretó a Ismael López, en 2017.

Salvador Sánchez interpreta a Doroteo en Amanecer.
Salvador Sánchez interpreta a Doroteo en Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


En múltiples entrevistas, el primer actor ha revelado que entre el 2019 y 2020 no tuvo oportunidades de trabajo, lo que marcó aún más su ausencia.

De esta manera, Amanecer marca el retorno de Salvador Sánchez a las telenovelas.

Relacionados:
AmanecerTelenovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX