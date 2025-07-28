Salvador Sánchez regresó a las telenovelas con Amanecer: así es Doroteo, su personaje

Video Leonel cae en una trampa y es capturado por Aldo

Uno de los grandes atributos de Amanecer es su reparto: tanto los papeles protagónicos (interpretados por Fernando Colunga y Livia Brito) como los secundarios son interpretados por actores de primer nivel. Uno de los nombres que engala este elenco es el de Salvador Sánchez.

El actor Salvador Sánchez interpreta a Doroteo en la telenovela Amanecer

Salvador Sáchez es el encargado de darle vida a Doroteo, un hombre mayor que ha trabajado en la hacienda Montoro desde las épocas de Leonardo Carranza (el padre de Leonel, interpretado por Eric del Castillo) es el papá de Amapola, abuelo de Tonatiuh y enamorado de Prudencia.

Doroteo se muestra como un hombre amable, servicial, honesto y trabajador. Pese a no tener un papel principal, juega un rol crucial en Amanecer, pues, conoce como pocos la historia de la hacienda Montoro y Villa Escarlata, además de que es una de las personas en quien más confía Leonardo.

Por si fuera poco, las acciones de su hija y nieto también afectan fuertemente la trama de la novela.

Salvador Sánchez regresó a las novelas con Amanecer

El actor de 81 años es toda una institución del cine mexicano, con películas como ‘Canoa’, ‘El apando’, ‘La choca’, ‘Los albañiles' o ‘Ángel de fuego’ bajo su trayectoria.

Dentro de las telenovelas, también se ha ganado un lugar entrañable con producciones como El Pecado de Oyuki, La Dueña, Pueblo Chico, Infierno Grande, Alegrijes y Rebujos, entre otros.

Si bien, en años recientes, su trabajo en la pantalla chica se había visto limitado a participaciones esporádicas en series de televisión. La última telenovela en la que participó fue El Bienamado, en la que interpretó a Ismael López, en 2017.

En múltiples entrevistas, el primer actor ha revelado que entre el 2019 y 2020 no tuvo oportunidades de trabajo, lo que marcó aún más su ausencia.