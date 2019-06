La conquista cultural latina en Estados Unidos

Sin embargo, las canciones bilingües no proliferaron tanto, hasta el 2017 con el fenómeno musical llamado 'Despacito', de Luis Fonsi y Daddy Yankee . La letra está en un Spanglish completamente pegajoso que superó la lista Hot 100 de Billboard y se convirtió en el video musical más visto en YouTube.

Pero no solo los intérpretes latinos transitan por ese camino, también algunos de habla inglesa han buscado alianzas musicales con cantantes hispanos en la búsqueda del éxito.

Ejemplos de temas musicales en Spanglish ahora hay muchos, por ejemplo, el remix de 'Mi Gente', de J Balvin y Willy Williams con Beyoncé o el de 'Rockstar', de Post Malone con Nicky Jam y Ozuna . También recientemente se lanzó 'I Can’t Get Enough', tema en el que colaboran Benny Blanco, Selena Gomez, J Balvin y Tainy.

De igual forma, 'I Like It', de Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, 'Échame La Culpa', de Luis Fonsi & Demi Lovato, y el remix de 'Reggaetón Lento', de CNCO con Little Mix, se convirtieron en éxitos alrededor del mundo.