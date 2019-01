Este fue el primer 'pleito' de Newsom, ya como gobernador, con el presidente Trump

Lleva apenas tres días en el cargo como nuevo gobernador de California y, Gavin Newsom, ya protagonizó su primer su primer enfrentamiento con el presidente Donald Trump.

Tal cual lo prometió en su discurso inaugural como mandatario estatal, Newsom salió en defensa de los californianos luego de que el presidente Trump anunció a través de Twitter, que le había ordenado a la Agencia Federal para la Administración de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que dejara de enviar recursos a California para atender a las víctimas afectadas por los mortales incendios del año pasado.

"Miles de millones de dólares se envían al estado de California por los incendios forestales que con un Departamento de Incendios adecuado no serían necesarios. A menos de que cambien, algo que no es probable, he ordenado a FEMA que no envíe más dinero. Es una desgracia en (en lo que se refiere) a vidas y dinero", escribió el mandatario en su cuenta personal.



Trump se ha enfrentado públicamente con las autoridades de California durante los recientes y voraces incendios. El mandatario ha criticado la gestión de los incendios y la conservación de los bosques, aunque desde el estado se ha destacado el papel que está jugando en estos fenómenos el cambio climático, algo en lo que no cree Trump.

El gobernador Newsom no tardó en responder al anuncio de Trump. También a través de Twitter, le dijo al presidente Trump que los desastres y las labores de recuperación no son lugares para hacer política. “Ya estoy tomando acciones para administrar y modernizar nuestros sistemas de respuesta a emergencias. Los residentes de California (especialmente los de Paradise) no deberían ser víctimas de una disputa partidista”, escribió en la red social.



A la respuesta del gobernador se le sumó la congresista por California, Kamala Harris, quien dijo que los californianos soportaron el año pasado uno de los incendios más mortales en la historia del estado. La legisladora agregó que “deberíamos trabajar juntos para mitigar estos incendios combatiendo el cambio climático, no jugando a la política amenazando con retener fondos destinados a los sobrevivientes de un desastre natural”.



La disputa sobre la respuesta de California a los incendios no es nada nueva. A finales del año pasado, durante una reunión con su gabinete, el presidente Trump aseguró que el estado necesitaba "limpiar" los "árboles viejos" y mandó un mensaje vago advirtiendo de las consecuencias de no escuchar su pedido.

"Lo que está pasando no debió haber pasado nunca. Voy por todo el país y me reúno con gobernadores, lo primero que me dicen es que no hay razón alguna para estos incendios forestales en California", dijo.

La catástrofe natural más costosa del planeta

El Camp Fire, el voraz incendio de California que se convirtió en el más mortal de la historia del país, fue la catástrofe natural más cara del planeta en 2018 para el sector asegurador, con un costo de 16,500 millones de dólares, según cifras publicadas este martes por la reaseguradora Munich Re.

El 2018 fue el cuarto año más caro desde 1980 en términos de pérdidas aseguradas, debido a la acumulación de eventos severos y costosos en la segunda mitad del año, según la reaseguradora alemana.

El impacto económico total de las catástrofes naturales fue de 1 60,000 millones de dólares, de los cuales la mitad ($80,000 millones) estaban asegurados. El evento más caro fue el Camp Fire a comienzos de noviembre en el norte de California, que ocasionó pérdidas por valor de $16,500 millones, de las cuales $12,500 millones estaban aseguradas.

Las llamas de este fuego calcinaron un pueblo entero en las colinas de la Sierra Nevada, Paradise, y dejaron al menos 86 fallecidos.

"La región ha estado siempre amenazada por incendios, pero nunca había experimentado algo de esta magnitud", según Munich Re.