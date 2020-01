Uforia #NewMusicFriday Picks: El flamenco de Rosalía y la balada de Ricky Martin, entre los estrenos de viernes

Juro Que - Rosalía

Ya tú me conoces - Thalia y Mau y Ricky

‘Ya tú me conoces’ tiene una letra pegajosa que cuenta la historia de una pareja que se conoció en una fiesta, pasan los meses y empiezan los celos, a lo que ella responde con el título de este nuevo sencillo.

Tiburones - Ricky Martin

Ay Dios - Chocquibtown y Carlos Vives

Dos años después del lanzamiento de ‘Ay Dios’, los colombianos Carlos Vives y Chocquibtown decidieron hacer el video de la canción que fue un éxito en los listados musicales. El video fue dirigido por Franki Jazz y grabado principalmente en estudio, aunque no pierde el sabor que le pone Chocquibtown

Viene y Va - C Tangana y Natti Natasha

Apenas han pasado unos días desde que C Tangana nos encantara con ‘Yelo’ cuando ahora el español nos regala un featuring junto a Natti Natasha en ‘Viene y Va’. En este sencillo, el madrileño se aleja del rap que lo ha caracterizado para darle sonidos latinos y caribeños.

My Boo- CNCO

Este sencillo no hace parte de su último álbum, y por ahora solo tenemos un audio en Youtube con una imagen vintage de ellos.

Empezar De Nuevo- Gian Marco

Esta canción es compuesta por él mismo y producida junto a Sebastian Krys, uno de los grandes responsables de los éxitos ‘Se me olvidó’ o ‘Te mentiría’.

Love In The Dark- Jessie Reyez

Mientras llega el 27 de marzo, fecha en que será el lanzamiento oficial de su primer álbum, Jessi Reyez presenta ‘Love in the Dark’, una balada pop que no se parece en nada a canciones que le escucháramos antes.