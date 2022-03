El cambio de hora por 'Daylight Saving' podría estar afectando tu salud

Científicos de la la Society for Research on Biological Rhythms (SRBR), explican que “Interferir en la relación del cuerpo con el sol puede afectar negativamente no solo el sueño, sino también la función cardíaca, el peso y el riesgo de cáncer”. Por lo tanto, obligar al cuerpo a estar despierto en horas en las que no hay luz del sol, conlleva varios desbalances que se convierten en serios problemas de salud.