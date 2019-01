La Fuerza de Creer 2 nos enseña que todas las interacciones con los niños pueden transformarse en un momento de aprendizaje

Un contacto directo y constante entre el niño y quienes lo cuidan es crucial para que desarrollen el lenguaje, la alfabetización (o el poder leer y escribir) y las habilidades numéricas y sociales, como aprender a relacionarse con los demás efectivamente y sentir empatía por otros, dijo a Univision Noticias Paula Moujalli , directora del centro de educación temprana United Way of Miami-Dade.

"Muchos padres tienen 2 o 3 trabajos y le es difícil pasar tiempo con sus hijos. Hay algunos que no saben lo importante que es interactuar con sus niños desde que nacen para asegurar su éxito en la escuela y en la vida. Hay abuelas que están criando solas a sus nietos, madres sin apoyo", dice en pantalla Laura, uno de los personajes, durante el segundo episodio. Y es precisamente eso lo que busca la miniserie, mostrar ejemplos concretos de cómo se puede apoyar a los hijos aún en medio de las mayores dificultades .

También se recomienda exponer a los bebés a los libros puede comenzar a desarrollar las habilidades de alfabetización desde el principio, incluso antes de que estén listos para leer y escribir. Hacer esto en dos idiomas no los confundirá.

¿Otras actividades del día a día que pueden ser momentos valiosos de aprendizaje?

Gracias al apoyo de Literacy Partners, Too Small To Fail and Vroom.