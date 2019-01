Adamari López y Toni Costa: el romance en la pista que dejó a todos con la boca abierta

Debieron pasar seis domingos más para que la actriz y su bailarín volvieran a compartir el escenario. De nuevo bailaron tango, ahora electrónico, se movieron al ritmo del tema 'Perfume'. Dos shows después les tocó repetir, ahora con 'Fly me to the moon' de fondo; quienes estuvieron ahí recuerdan cómo Adamary señaló a Toni mientras se escuchaba la línea 'I love you'.