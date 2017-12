Un niño de 3 años que jugaba con una estufa causó el incendio que dejó 12 muertos en Nueva York

El incendio que se propagó en la noche del jueves en Nueva York y que dejó al menos 12 muertos fue causado por un niño de 3 años jugando con una estufa, según indicaron los bomberos de la ciudad en una rueda de prensa este viernes.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, había adelantado poco antes en una entrevista la misma causa del incendio más mortífero en décadas. "Parece que fue un horrible y trágico accidente", afirmó en WNYC Radio. Entre los fallecidos, había cuatro menores entre 1 y 10 años.

En incendio, definido por el alcalde como " el peor incendio que hemos visto en esta ciudad en un cuarto de siglo" provocó que 12 personas fallecieran, entre ellas un niño de un año de edad, y varias resultaron heridas en un edificio residencial en el barrio neoyorquino del Bronx, cerca del zoológico.



Este viernes, las autoridades seguían trabajando en la zona, luego que las llamas fueran controladas. "Agradecemos la rápida respuesta de los bomberos que rescataron a 12 personas", afirmó el alcalde el jueves en la noche al señalar que, de no ser por su actuación de los bomberos, la tragedia podría ser mayor.

Las autoridades informaron que las personas que fueron evacuadas de sus casas por el incendio pueden refugiarse en la escuela secundaria Crotona International High School del Bronx.

El comisionado del Departamento de Bomberos, Daniel Nigro, dijo que el incendio es "de magnitudes históricas", debido al número de víctimas fatales.



El fuego se desató poco antes de las 7:00 de la tarde, "empezó en el primer nivel y se extendió rápidamente a niveles superiores. Murieron personas en varios pisos, desde 1 a 50 años", dijo Nigro.

En su cuenta de Twitter, el departamento de Bomberos de Nueva York informó de que había enviado a 160 efectivos para combatir las llamas a la escena del incendio, un edificio de cinco plantas entre la avenida Prospect y la calle 187 del este de la ciudad, en la zona residencial de Belmont.

Residentes entrevistados por Univision contaron cómo tuvieron que evacuar el edificio a toda prisa, algunos por las escaleras de emergencia en la parte exterior del edificio, con la poca ropa que tenían y salir a la calle a temperaturas de alrededor de 14 grados Farenheit (-10 grados centígrados).

"Solo camisa y chaqueta y sin zapatos", contó una residente que logró escapar del fuego.

"Yo me estaba bañando y mi hermano me dice 'oh, huele a smoke (humo)', ahora escucho todo que están rompiendo. Es trágico porque no sabemos qué está sucendieno", dijo otra joven a las cámaras de Univision.

Una escuela que se encuentra cercana al lugar del siniestro fue transformada en centro de acogida de urgencia para los habitantes del inmueble incendiado.

El frío glacial hizo aún más difícil el trabajo de los bomberos, que finalmente consiguieron extinguir las llamas.



Posteriormente otro incendio se registró a las 3:00 de la mañana del viernes en un edificio de tres pisos en el vecindario de Bedford-Stuyvesant en Brooklyn, en donde murió al menos una persona.

Decenas de bomberos acudieron a la escena a apagar el fuego y lograron controlarlo.



Otro incendio en el barrio de Queens dejó dos personas lesionadas también durante la madrugada y se desconocen aún las causas de los siniestros.

Esta ha sido una semana de múltiples incendios en la Gran Manzana, que comenzó con dos importantes fuegos el mismo lunes, día de Navidad, el primero por la mañana cuando un hombre de 76 años de edad murió y dos bomberos resultaron heridos en un incendio en un departamento en un piso 35 del Midtown Manhattan.

Posteriormente otro incendio se registró en un edificio en el barrio de Chelsea, junto a una estación de Bomberos, donde el fuego consumió gran parte del piso superior y la azotea del inmueble.



Docenas de personas tuvieron que abandonar el lugar y buscar refugio en una farmacia cercana para protegerse del intenso frío que se registró en la ciudad.



Un bombero y otra persona resultaron levemente heridas en este incidente.

Uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente de la ciudad también se registró en el Bronx en 2007. Nueve niños y un adulto murieron a causa del fuego que se originó por un calentador de ambiente.