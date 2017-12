Al menos seis muertos en un incendio en un edificio de Nueva York

Al menos seis personas murieron y varias resultaron heridas en un incendio que se desató en la noche del jueves en un edificio residencial en el barrio neoyorquino del Bronx, según informó un portavoz de la alcaldía de Nueva York a la agencia de noticias AP.

Eric Phillips, secretario de prensa del alcalde de Nueva York, no descartó que la cifra de víctimas fatales aumente. En su cuenta de Twitter, informó que el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, se dirige a la zona del incendio.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) había informado previamente que había 15 heridos de gravedad por el incendio de la noche del jueves cerca del Zoológico del Bronx.

En su cuenta de Twitter, FDNY informó que más de 160 efectivos de ese organismo estaban combatiendo las llamas en la escena del incendio.



Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU

— FDNY (@FDNY) December 29, 2017