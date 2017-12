Al menos 12 personas murieron, entre ellas un niño de 1 año, y varias resultaron heridas en un incendio que se desató en la noche del jueves en un edificio residencial en el barrio neoyorquino del Bronx, según informó el alcalde de la ciudad Bill de Blasio.

En una conferencia de prensa que ofreció junto a miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), De Blasio definió el incendio como el peor en décadas.

"Es el peor incendio que hemos visto en la ciudad. Se registrará como una de las peores pérdidas humanas en muchos años", dijo De Blasio.



Mayor: at least 12 dead. Worst fire in several decades. pic.twitter.com/UVxDu0xecD

