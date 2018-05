De manera diaria en la escuela encontraron heces humanas: el responsable era un superintendente escolar

Cómo estas apariciones no fueron algo esporádico sino que continuaron "de manera diaria", las autoridades escolares lo denunciaron a la policía, que comenzó una investigación.

El misterio se resolvió esta semana: el presunto culpable es Thomas Tramaglini, de 42 años, y superintendente escolar del distrito Kenilworth, también en Nueva Jersey. Su arresto se produjo el lunes hacia las 5:50 am luego que fue grabado nuevamente defecando en el campo. Tramaglini vive aproximadamente a unas tres millas de la Holmdel High School.



La ley estatal no permite quitar la remuneración a un docente si no ha sido procesado o no ha incumplido sus obligaciones como profesor permanente.