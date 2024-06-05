Ucrania ha utilizado armamento de EEUU en ataques dentro de Rusia tras autorización de Biden: reportes

Video Mientras Ucrania sigue pidiendo armas, Rusia nombra nuevo general para la guerra: ¿qué más puede hacer EEUU ante esto?

El gobierno de Ucrania ha utilizado armamento estadounidense en ataques recientes en contra de territorio ruso para defender a la asediada ciudad de Járkiv tras la autorización para ello emitida por el presidente estadounidense, Joe Biden, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses y declaraciones de un senador de alto rango.

El republicano Mike Rounds de Dakota del Sur, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, aseguró este martes que los ataques con armamento estadounidense dentro de Rusia habían tenido lugar, aunque no dio más detalles.

Informes del New York Times y de la agencia AP indican que las armas fueron utilizadas en apego a una autorización expedida a finales de mayo por Biden, que impuso previamente una restricción a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance que han sido proporcionados por EEUU.

Fuentes de inteligencia informaron la pasada semana que Biden había finalmente dado luz verde a Ucrania para usar armamento de EEUU dentro de territorio ruso, pero con la limitación de ser usado para defender Járkiv.

En un reporte difundido el martes, el diario estadounidense The New York Times, citó a Yehor Chernev, vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento ucraniano, diciendo que fuerzas de su país habrían destruido lanzacohetes rusos en la región de Bélgorod y sistemas de defensa aéreos modelos S-300 y S-400.

Previamente, el 3 de junio, el think tank especializado en temas militares Institute for The Study of War, citó a fuentes rusas que también afirmaban que Ucrania había logrado destruir dos lanzamisiles y un puesto de mando de sistemas de defensa aéreos en Bélgorod.

El mismo 3 de junio, la cadena estadounidense NBC citó a la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, mostrando en una publicación en Telegram -que después eliminó-, la imagen de lo que describió como un sistema ruso S-300 en llamas.

“Está ardiendo bien. Este es un S-300 ruso. En territorio ruso. Los primeros días después del permiso para usar armas de Occidente en el territorio del enemigo”, decía la publicación.

En una conferencia de prensa este martes, John Kirby, vocero del Consejo Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que no podía confirmar los ataques ucranianos con armamento de EEUU.

“No estamos en una posición de saber el día a día de exactamente a qué le están disparando los ucranianos”, dijo a reporteros.

El gobierno ruso no ha confirmado los reportes de los ataques, aunque el lunes, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei A. Ryabkov, alertó sobre "posibles errores de cálculo".

"Nos gustaría advertir a los funcionarios estadounidenses contra errores de cálculo que pueden tener consecuencias fatales”, dijo citado por la agencia de noticias Interfax. "Por algunas razones poco claras, subestiman la gravedad de la respuesta que puedan recibir".

Autorización llegó tras llamados de Zelenski

El gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había intensificado sus peticiones a la administración de Biden para permitirle utilizar armamento estadounidense para defenderse de Rusia.

La posterior autorización de Biden llegó en momentos en los que Rusia había intensificado sus ataques en contra de la región nororiental de Járkiv. Zelenski también había advertido que las restricciones de Estados Unidos para el uso de sus armas en contra de Rusia ponían a Ucrania en una situación insostenible

Rusia había aprovechado un largo retraso en la llegada de nuevo apoyo militar estadounidense a Ucrania y en problemas en la producción de armamento en Europa Occidental.

Desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, Biden se habían mantenido firme en su negativa a que los ucranianos utilizaran armamento estadounidense de manera ofensiva, por temor a un escalamiento del conflicto.

