Más de 500 personas sufrieron problemas gastrointestinales en dos cruceros de Royal Caribbean

El crucero, llamado “Independence of the Seas”, salió de Port Everglades el 11 de diciembre. En él se reportaron 332 casos de enfermos del estómago. En total viajaban 5,547 personas. AP

Un crucero de la empresa Royal Caribbean debió devolverse a Florida luego de que cientos de sus pasajeros sufrieron problemas gastrointestinales, informaron CNN, NBC News y la agencia de noticias AP.

Durante el crucero de cinco noches, el cual iba para Jamaica, se reportaron 332 casos de enfermos del estómago, reportó Owen Torres, vocero de Royal Caribbean. En total viajaban 5,547 personas.

El barco, llamado “Independence of the Seas”, salió de Port Everglades el 11 de diciembre.

El suceso se registra menos de un mes después de que 209 de 5,796 personas a bordo del barco “Ovation of the Seas”, también de Royal Caribbean, sufrieran problemas gastrointestinales.

“Ovation of the Seas” regresó de Sydney, Australia, el 7 de diciembre luego de 14 noches, tras salir de Singapur el 23 de noviembre.

En total, ambos casos suman más 500 personas afectadas en barcos de la empresa Royal Caribbean.

Una galardonada investigación de Univision Noticias reportó en 2016 que tres empresas concentran el 80% del mercado mundial de los cruceros, entre ellas está Royal Caribbean International, la segunda más grande del mundo.

Estas grandes empresas transportan hasta 18 millones de personas al año, mientras se aprovechan de los escasos controles ambientales, eluden el pago de impuestos y sortean las garantías laborales del país.

Los barcos son ciudades sin policías ni 911. Cuando ocurre un delito, los empleados de las mismas empresas de cruceros investigan y elaboran las únicas estadísticas disponibles.



La investigación de Univision recogía otro caso de enfermedades gástricas, pero a bordo del barco Thomson Celebration, una embarcación que en ese momento era propiedad de Carnival Corporation, aunque estaba alquilado a la empresa británica TUI UK Limited.

A inicios del 2016, 12 pasajeros ingleses presentaron un reclamo judicial contra esta empresa por un brote de enfermedades gástricas y respiratorias sufrido en el barco en 2014 y 2015. Hasta marzo de 2016 el reclamo seguía pendiente de resolución.

Sin explicación

En los casos recientes de Royal Caribbean, no se ha informado sobre los motivos de la enfermedad. “Los afectados fueron atendidos en nuestros barcos”, reportó la empresa.

Sin embargo, cinco personas sí ameritaron hospitalización. “Fue terrorífica la cantidad de personas que entraron a la enfermería con vómito y diarrea”, dijo Tracy Flores a CNN. Flores es la madre de un joven de 15 años que se enfermó.

“Hablamos con muchas personas que dijeron estar muy enfermas como para bajar a la enfermería del bote”, informó a CNN Marsha Homuska, otra pasajera.

U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lleva registro de enfermedades gastrointestinales en barcos que salen de EEUU. "Ovation of the Seas" queda fuera de la competencia de esa entidad, dice NBC.

CDC no dio informe inmediatos a ese noticiero sobre el caso de "Independence of the Seas". La base de datos en línea de CDC reporta 10 reportes de pasajeros con diarreas en el 2017, dice el noticiero.