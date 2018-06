¿Ya viste esta foto viral? Antes de compartirla, tienes que saber de qué se trata

No, no es un plato chino. "Les desafío a que busquen en Google 'wonton soup' LMAO. No veo ni un solo wonton en ese bowl", respondió un usuario poniendo en cuestión la imagen. Ciertamente, no se aprecia ningún dumpling, por lo que es claro que no se trata de ninguna receta china. "¿Y creen que lo van a servir la comida en un bowl de papel?", siguió cuestionándose.