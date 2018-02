"Ya tenemos Doritos para mujeres, se llaman Doritos": tras las acusaciones de machismo Pepsi explica que no fabricará Doritos para mujeres

La CEO de Pepsi, compañía propietaria de Doritos, dijo que estaban trabajando en nuevos snacks para mujeres porque ellas no se chupan los dedos al comer chips y que prefieren hacer menos ruido al masticar. La indignación llegó a Internet y días después Pepsi niega que vayan a lanzar los ya conocidos como 'Lady Doritos'.

Todo empezó el pasado lunes cuando la CEO de Pepsi, compañía propietaria de Doritos, dijo en un podcast que las mujeres no comen directamente las migas que sobran en las bolsas de chips aunque les gustaría. "No quieren masticar muy fuerte en público. No se chupan los dedos generosamente", dijo Indra Nooyi.

El entrevistador preguntó a Nooyi si estaban pensando en fabricar chips específicas para mujeres a lo que contestó: "no es tanto un tema de mujeres y hombres sino: ¿existen snacks para mujeres que puedan ser diseñados y empacados de forma diferente?". Para ella, diferente es: "no tan crujientes, el sabor completo, no tanto sabor pegado a los dedos... ¿y cómo puedes meterlo en el bolso?".



Entonces sucedió. Como si las declaraciones de Nooyi no fueran suficientes para criticar su visión de la mujer alguien decidió interpretar que Pepsi crearía unos Doritos para mujeres y los medios replicaron la noticia hasta que llegó a las redes, y se volvieron locas.



"Mujeres: queremos igualdad salarial y acabar con la discriminación por razones de género en el trabajo. La sociedad: Aquí tienes una bolsa de Lady Doritos para que no tengas que mascar tan alto frente a tus colegas hombres", decían algunos usuarios en las redes.









La CEO de Pepsi sí dijo que estaban trabajando en desarrollar snacks para mujeres, pero no concretó con qué marca. Es cierto que antes en la entrevista había puesto el ejemplo de Doritos como una de las marcas que hace que los hombres se chupen los dedos con gran deleite, pero nunca dijo que la empresa estuviera pensando en lanzar los ya conocidos como 'Lady Doritos'.

Las críticas fueron tales que Pepsi ha tenido que aclarar que no habrá Doritos para mujeres, que estos ya existen y son los Doritos normales.





En cualquier caso el hecho de no fabricarlos no invalida que muchas mujeres que se chupan los dedos al comer Doritos y Cheetos y Risketos y mastican las chips haciendo ruido, como cualquier persona que come chips, hayan visto un sesgo absurdo en las declaraciones de Nooyi.

