Video: Mujer de la tercera edad es atacada por aproximadamente 15 perros en México

Mujer de la tercera edad es atacada por aproximadamente 15 perros en México

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer de la tercera edad fue atacada por una jauría de perros en México.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Cuautla en el estado de Morelos, al sur de México.

Luego del ataque las autoridades del ayuntamiento de Cuautla informaron que una mujer de la tercera edad fue atacada por aproximadamente 15 perros en un espacio público de la zona.

Una adulta mayor fue atacada por una jauría mientras cruzaba una calle en Cuautla, Morelos. Vecinos y un automovilista intervinieron con una escoba y el claxon para ahuyentar a los perros. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la… pic.twitter.com/LytMxw4ygb — N+ FORO (@nmasforo) January 13, 2026

En las escenas captadas por cámaras de seguridad se aprecia cómo de la nada, los animales muerden a la mujer quien no pudo hacer nada para evitar la agresión.

¿Qué pasó tras ataque de perros a mujer en México?

Vecinos y un automovilista intervinieron con una escoba y el claxon para ahuyentar a los perros.

A decir de las autoridades locales, personal responsable en seguridad y salud pública, acudió al lugar de los hechos para realizar la inspección correspondiente, así como una visita con el propietario de los animales involucrados, a fin de esclarecer la situación y aplicar las medidas necesarias.

Se dio a conocer que resultado de la investigación, se estableció la responsabilidad del dueño de los perros, a quien se le realizaron las observaciones pertinentes sobre el cuidado, resguardo y control de las mascotas, además de informarle sobre las consecuencias legales derivadas del ataque.

Las autoridades mexicanas locales, señalaron que se da seguimiento al caso del ataque de perros a la mujer conforme a la normatividad vigente.