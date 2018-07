Pero no se levantó después de un tiempo, así que empezó a llorar para llamar su atención. Nada lograba hacer que su papá cambiara de posición.

Cuando la madre de Molly vio la cara de su esposo, supo que las cosas no estaban bien y siendo una enfermera de cuidados intensivos supo que alguien tenía que asistirlo de manera inmediata. De modo que llamó a los vecinos y amigos que pudo para que acudieran a la residencia cuanto antes y se ocuparan de la emergencia mientras ella conseguía llegar.

Ahora Trevor se recupera en el hospital y la familia no para de agradecerle a la pequeña que por avisar a tiempo. Nadie sabe muy bien cómo fue que la bebé consiguió llamar a su mamá pues todavía no lee, y en el teléfono de su papá no aparecía una foto de su madre para identificarla.