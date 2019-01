Según contó al Star, el joven siguió el consejo a rajatabla y practicó sobre la marcha las compresiones torácicas mientras cantaba en alto, pensando en el personaje de Steve Carell. “Nunca me he entrenado para practicar el CPR. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo", dijo al Daily Star.

Y como no es muy buena idea tomarse el tiempo para rebuscar en la lista de favoritos de tu teléfono hasta encontrar el ritmo perfecto mientras alguien está sufriendo un ataque al corazón, los expertos recomiendan usar también otras canciones conocidas que nos sepamos de memoria. Si Stayin' Alive no se encuentra entre las tuyas, puedes intentarlo con Just Dance de Lady Gaga o Crazy in Love de Beyoncé también pueden sacarte del apuro, de acuerdo con el Presbyterian Hospital de Nueva York, que ofrece esta lista con sugerencias.