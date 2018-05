Tiene 104 años y ya no quiere vivir más: para suicidarse emprendió un viaje de miles de millas

En realidad, lo que sucede en Suiza es que, si bien los doctores no están autorizados a matar ellos mismos a sus pacientes, sí pueden, porque la ley no los limita, proveerles con dosis letales de drogas y no tener consecuencias. El doctor, por supuesto, tendrá que estar seguro de que la decisión del paciente no sea alentada por un tercero y que la esté tomando con plena conciencia.