Noticias ¿Quiénes son el jugador más joven y el más veterano de la Copa del Mundo? Entre canteras y leyendas: la Copa del Mundo reunirá a un adolescente que apenas inicia su carrera y a un portero que desafía el tiempo con 43 años

Video ¡El más veterano y el más joven en la Selección Mexicana!

El Mundial volverá a ser un escaparate de contrastes generacionales inéditos en la historia del futbol: desde adolescentes que apenas inician su carrera profesional hasta veteranos que han resistido más de dos décadas en la élite.

En ese escenario destaca el mexicano Gilberto Mora, de 17 años, quien se perfila como el jugador más joven del torneo, mientras que el escocés Craig Gordon, de 43 años, encabeza la lista de futbolistas más veteranos proyectados para la Copa del Mundo.

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De acuerdo con registros de edad de jugadores incluidos en planteles preliminares y proyecciones difundidas en el entorno de la FIFA, el torneo reunirá a futbolistas con diferencias de hasta 25 años entre sí, lo que convierte a esta edición en una de las más diversas en términos de edad.

El mediocampista mexicano Gilberto Mora ha sido señalado como una de las irrupciones más tempranas del futbol internacional rumbo al Mundial. Con apenas 17 años, su eventual convocatoria lo colocaría como el jugador más joven del torneo, con una edad de 17 años y 240 días al momento del registro.

Su presencia ha generado atención por su rápido desarrollo y por la posibilidad de debutar en una Copa del Mundo siendo aún menor de edad, en una etapa donde la mayoría de los futbolistas apenas se consolida en el nivel profesional.

Mora forma parte de una camada de jóvenes talentos que podrían disputar el Mundial antes de cumplir los 20 años. Entre ellos destacan nombres como el español Lamine Yamal, el brasileño Endrick, el ecuatoriano Kendry Páez y el defensor Pau Cubarsí, además de promesas de África, Europa y Asia que han sido integradas a proyectos de selecciones mayores.

En total, varios de los jugadores más jóvenes del torneo rondan entre los 17 y 19 años, lo que refuerza la tendencia de una renovación acelerada en el futbol internacional.

Craig Gordon y la experiencia en la portería

En el extremo opuesto se encuentra Craig Gordon, guardameta de Escocia, quien a sus 43 años sigue activo en el futbol profesional y figura como el jugador de mayor edad proyectado para la Copa del Mundo.

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Su longevidad lo coloca como uno de los casos más notables de permanencia en el alto rendimiento, en un torneo donde también figuran veteranos como Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modric, Manuel Neuer y Lionel Messi, todos aún activos en selecciones nacionales.