“Por ustedes empecé, por ustedes acabé”: 4 millones de personas han visto la conmovedora sorpresa que preparó este estudiante latino a sus padres

Estos padres se pusieron sus mejores galas para salir en unas fotos de un proyecto de su hijo Hanss Mujica. No sabían, sin embargo, la sorpresa que él les había preparado: se iba a graduar de la universidad, después de batallar para terminar con sus estudios por los últimos seis años. La reacción de esta familia terminó haciéndose viral en redes sociales al punto de conseguir más de 106,000 'likes' en Facebook.

Esta historia comienza en 2014 cuando a Hanss lo expulsan de la universidad por sus bajas calificaciones. “En ese momento tenía 1,47 GPA”, recuerda el joven de padres latinos que cuando se enteraron de que su hijo no podría seguir sus estudios se sintieron profundamente decepcionados. “Cuando mis padres descubrieron que me habían suspendido, sus caras me rompieron el corazón. Estaban llenas de frustración y tristeza. La última vez que vi esas caras fue cuando se enteraron de que mi hermano mayor había muerto en un accidente automovilístico”, cuenta el joven en su cuenta de Facebook.