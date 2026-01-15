Historias virales Roban cartas de Pokémon valuadas en unos $100,000 en NY. Por esto valen tanto El "poke ladrón" fue captado por cámaras del lugar en donde ocurrió el robo de las cartas valuadas en unos $100,000.

Video Logan Paul entró a WrestleMania con carta de Pokémon de 5 millones de dólares

Varias cartas de Pokémon valuadas en unos 100,000 dólares fueron robadas a mano armada en una tienda de Nueva York, según informó la policía este jueves, un asalto en el que se llevaron unos 100,000 dólares en mercancía.

Imágenes compartidas por la tienda muestran a un encapuchado vestido de negro apunta lo que parece ser una pistola a alguien sentado y con las manos arriba.

Según AFP algunas de las cartas coleccionables tienen un valor de hasta 5,500 dólares cada una.

Mientras que la Policía de Nueva York dijo que recibió reportes de que tres hombres armados entraron a la tienda Ladrones robaron a mano armada y "sacaron un arma de fuego y amenazaron a personas".

"Luego se llevaron la mercancía, dinero en efectivo y un celular", dijo un portavoz.

Hasta el momeno ninguna persona ha sido detenida por el robo de cartas de Pokémon valuadas en alrededor de 100,000 dólares.

El mes pasado, alguien robó casi 10 000 dólares en cartas de Pokémon y de béisbol de la tienda de cartas de Tom Brady en Nueva York, según dijo la policía el viernes.

El robo pasó en CardVault como a las 11:40 a. m. del 20 de octubre, cuando un tipo se saltó la máquina de pago de la tienda y se fue del local en el SoHo con un montón de cartas coleccionables que valían como 9710 dólares, según la policía.

No es el primer robo de cartas de Pokémon en NY

¿Por qué puede llegar a valer tanto una tarjeta de Pokémon?

El valor de una carta de Pokémon depende de la rareza extrema y su estado físico. Las empresas de certificación (como PSA) otorgan notas de perfección, por lo que una carta con un "10" es tan escasa que su precio se multiplica exponencialmente comparada con una idéntica que tenga un mínimo rasguño o desgaste, a tal grado que las personas que no están familiarizadas con este mercado, se suelen sorprender.

Incluso, la nostalgia por personajes icónicos y el mercado de inversores han convertido a las cartas como las de Pokémon en un activo financiero. Al existir ediciones antiguas que ya no se fabrican y una demanda masiva, el precio sube drásticamente por la ley de oferta y la escasez de piezas históricas.